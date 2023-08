Amire sokan vártak: Meghan Markle visszatér a filmezéshez, és ezúttal Harry herceget is viszi magával

Nagyon úgy tűnik, hogy Meghan Markle és Harry herceg nem ülnek ölbe tett kézzel a tengerentúlon, hanem igyekeznek megmutatni a világnak, hogy a királyi család nélkül is sikeresek tudnak lenni. Egy bennfentes nyilatkozott nemrég a The Sunnak és elárulta, hogy új vállalkozásba kezd a pár, egy romantikus könyvet sztoriját alakítják majd át nagy képernyős filmmé.

Meghan és Harry azt tervezik, hogy fikciós filmet készítenek majd a Meet Me at the Lake című regény alapján, amely Carley Fortune író tollából származik. A mű lényegében arról szól, hogy két idegen véletlenszerűen találkozik egymással, majd belevágnak egy közös kalandba. A főszereplője egy boldogtalan ember, Fernt, aki egy kisvárosban ragadt, de minden megváltozik, amikor megérkezik az életébe Will.

A sikeres könyv egyébként tartalmaz bőven szexjeleneteket és kábítószer-használatról is szól, így egyáltalán nem olyan ártatlan a cselekmény, mint elsőre tűnik. Ráadásul megjelenik benne a mentális egészség témája is. Egyesek szerint elég nagy az áthallás a cselekmény és a pár élete között, ugyanis Torontóban játszódik, ahol Meghan is élt, mikor Harry herceggel megismerkedett. Hogy pontosan mikor kezdődnek a munkálatok és mikorra várható a kész film, egyelőre nem tudni, az viszont biztos, hogy a rajongók már most tűkön ülve várják a végeredményt.

A korábbi dokumentumfilm-sorozat elvérzett bizonyos pontokon:

Galéria / 4 kép A Meghan & Harry dokumentumfilm-sorozat csúnya ferdítései Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ráadásul a szabályokat sem szerették betartani, míg a királyi családdal éltek:

Galéria / 7 kép 7 alkalom, amikor Harry és Meghan szabályt szegett Megnézem a galériát