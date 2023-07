Az utóbbi években Meghan és Harry mindent elkövettek, hogy jó fényben tűnjenek fel, kiválásukat a királyi családból pedig azzal magyarázták, hogy más életet szerettek volna, a helyzet viszont a valóságban egyáltalán nem így alakult.



Bár Amerikába költözésük óta sokszor próbálták hibáztatni a brit sajtót azért, amiért az emberek rossz véleménnyel vannak róluk, mostanra egyértelműen kiderült, hogy valamit azért ők is rosszul csinálnak... Hiszen nem csupán az amerikai sajtó fordult ellenük maximálisan, de úgy tűnik, hogy még a saját szomszédjaik sem bírják őket túlságosan, sőt, egyenesen örülnének, ha elköltöznének a környékről, erről pedig Meghanék szomszédja tálalt ki a minap. Frank McGinity, az amerikai haditengerészet veteránja azt állítja, hogy úgy akarta üdvözölni Meghant és Harryt, hogy kölcsönad nekik néhány filmet, amelyet ő készített Montecito történetéről. Frank azonban azt mondta, hogy a kapunál a biztonságiak visszautasították:



„Harry és Meghan a régi McCormick-birtokon lakik, én pedig a kapujukhoz mentem a filmekkel, de nem érdekelte őket. Póbáltam barátságos szomszéd lenni, hiszen, ha be akartak volna illeszkedni, én tudtam volna segíteni nekik, nagyon régóta a környéken élek...”



Egy másik szomszéd, aki a neve elhallgatását kérte pedig azt állítja, hogy Meghan hatalmas partit rendezett volna július 4-én, amire meghívta a szomszédokat is, de az utolsó pillanatban lemondta, azzal az indokkal, hogy pont akkor bontott vele szerződést a Spotify:



„Ez lett volna a tökéletes alkalom arra, hogy végre beilleszkedjenek a közösségbe, de ehelyett csak mindenkit még jobban magukra haragítottak, amiért lemondták a bulit...”



Ennél pedig még mindig van kínosabb, amióta ugyanis kiderült, hogy Meghan és Harry Malibuba szeretnének költözni, az ottani közösség fel van háborodva, mert egyáltalán nem akarják, hogy a házaspár a környéken éljen...



