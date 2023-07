Meghan és Harry nagy lépésre készülnek: az egész világ értetlenül áll a dolog előtt

Mondhatni nem telhet el úgy nap, hogy röppenne fel egy vadiúj hír Meghanről és Harryről, hiszen az utóbbi három évben – mióta lemondtak a királyi kötelezettségeikről és Amerikába költöztek – folyamatosan okot adnak arra, hogy az egész világ róluk beszéljen.



Persze a legtöbb alkalommal azért kerültek eddig a figyelem középpontjába, mert megjelent róluk egy-egy interjú vagy egy netflixes dokumentumfilm, vagy éppen könyvet adtak ki, ezeknek az apropója pedig minden alkalommal az volt, hogy a királyi családban elszenvedett sérelmeikről beszéltek.



Ezúttal viszont másról van szó, egy nevét elhallgató forrás szerint ugyanis Meghan és Harry egy ideje azt fontolgatják, hogy Montecitóból Malibuba költöznek, sőt, már titokban házakat is nézegetnek arrafelé. A költözés pedig nem véletlen, Meghan ugyanis nemrég leszerződött egy Los Angeles-i tehetségkutató ügynökséghez (William Morris Endeavour), hogy a későbbiekben producerként, filantrópként és tartalomkészítőként dolgozzon. Jelenlegi otthonuktól viszont Los Angeles belvárosa (ahol a legnagyobb üzletek köttetnek) háromórás kocsiútra van Meghanéktől, ez pedig nem tesz jót az üzletkötéseknek, arról már nem is beszélve, hogy az előkelő, sztárokkal teli eseményekről, partikról is lemaradnak. Malibuban lakik egyébként többek között Lady Gaga, Miley Cyrus és Leonardo DiCaprio is, így nem véletlen, hogy Meghan azon a környéken akar élni, ahol a nagy sztárok, producerek és stúdióvezetők mind együtt lógnak...



