Mióta Meghan és Harry úgy döntöttek, hogy lemondanak minden királyi kötelezettségükről, és Angliából inkább Los Angelesbe költöznek, rengeteg pletyka járta körbe a világot. A legtöbb hír szerint a királyi család minden kapcsolatot megszakított Meghannel és Harryvel, amiért ők folyamatosan az Angliában töltött éveikről panaszkodnak.

Az pedig köztudott, hogy a királyi család tagjai nem védik meg magukat, sőt, semmilyen kényes témában nem foglalnak állást, ehelyett viszont a nők (például a néha Erzsébet királynő és Katalin hercegné) bátran használják az öltözéküket arra, hogy üzenjenek a világnak, és kinyilatkoztassák a véleményüket bizonyos témákkal kapcsolatban.

Úgy tűnik, hogy ezt a „trükköt” Meghan is eltanulta, hiszen most ő is ehhez a módszerhez fordult. Harry herceg és felesége a San Diegó-i Camp Pendletonban tett látogatást, amikor is Meghan egy piros és fekete pipacsokkal hímzett, tengerészkék Carolina Herrera gyapjúkardigánban jelent meg, egyáltalán nem véletlenül!

forrás: Matt Sayles / Archewell

A pipacs ugyanis a Brit Királyi Légiót képviseli, ezzel pedig a pár a támogatását fejezte ki a fegyveres erők iránt. Sokak szerint ezzel Meghan egy kis lépést tett a királyi család felé, és azt üzente, hogy készen áll a békülésre.

Persze a békülés nem lesz könnyű menet, hiszen Meghan és Harry egy egész dokumentumsorozatot készített arról, mennyire rossz volt nekik a királyi családdal...

