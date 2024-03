Megan Fox zavarba ejtő részletességgel mondta el, milyen plasztikai beavatkozásokon esett át

Nem is kérdés, hogy Megan Fox fantasztikusan néz ki, ám csodás külsejét nem csupán a természetnek és a rendszeres edzésnek köszönheti. A minap a Call Her Daddy című podcastba kapott meghívást, ahol őszintén elmondta, mi az, amit plasztikai beavatkozásokkal változtatott meg a testén. A húszas évei elején több műtéten is átesett a most 37 éves sztár.

„A melleimet 21-22 évesen nagyobbíttattam meg, a gyerekek szoptatása után újra kés alá feküdtem. Nemrég pedig újabb mellműtétem volt, mivel ki kellett cserélni az implantátumokat” - mesélte a mellplasztikáival kapcsolatban a sztár.

De itt nem ér véget a lista:

„A húszas éveim elején az orromat is megműttettem, nagyjából 23 évesen. Azóta nem nyúltak az orromhoz, ennek már jóval több mint 10 éve.”

Megan Fox azt is hozzátette, az emberek gyakran vádolják azzal, hogy nagyon sok műtéten esett át, olyanokon is, amik nem történtek meg. Nem tagadja, botoxon és arcfeltöltésen is átesett, de ez nem ugyanaz a kategória, mint amit altatásban végeznek. Bár többször is kés alá feküdt már, sosem tudná megszokni, sőt egyenesen retteg attól, hogy altatás alatt meghal, mert szerinte a szervezete nem reagál túl jól az érzéstelenítésre sem.

Alakját egyébként ennek az étrendnek is köszönheti:

