4 Netflix sorozat, ami nyíltan biztat mások manipulációjára - érdemes átgondolnod a bennük látottakat!

Ugye, mennyire rossz lenne, ha a televíziós drámákban nem lennének igazi rosszfiúk, akiket tét nélkül lehet imádni? Mindannyian odáig vagyunk a fordulatos szerelmi történetekért, azt azonban mindig érdemes átgondolnod egy-egy sorozatot nézve, mennyire lenne okés ennek vagy annak a karakternek a viselkedése a való életben.

Még véletlenül sem szabad azt hinned, hogy BÁRMIT megtehetsz másokkal azért, hogy elérd a célod, sakkor sem, ha kedvenc hősöd éppen ilyen, másokon átgázoló, manipulatív alkat.

Különösen a kamaszokra és a fiatal felnőttekre lehet veszélyes, ha ezt nem mondjuk ki nyíltan, ők ugyanis még fogékony, formálódó személyiségek. Ha te is az ő generációjukat gyarapítod, mindenképpen csekkold le, mik azok az imádott sorozatok, amelyeket érdemes kicsit más szemmel is megnézni, ugyanis mások a manipulációt igen érdekes szemüvegen keresztül mutatják be, vagy mondjuk úgy, normalizálják.

Nézd meg galériánkban, melyek azok a Netflix sorozatok, amelyek nyíltan biztatnak mások manipulációjára!

Az InStyle magazin írása.