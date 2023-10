A már itthon is egyre népszerűbb ünnep nemcsak a sok dekorációban, jelmezekben és rendezvényeken mutatkozik meg, hanem abban is, hogy egyre többen adják át magát a sötét, kissé hátborzongató halloweeni hangulatnak. Természetesen ilyenkor a tökfaragáson, a beöltözésen és a dekoráláson kívül az egyik legjobb program a tökéletes halloweeni filmes este. A Magyar Filmadatbázis, azaz a mafab.hu felmérésének köszönhetően most pedig az is kiderült, hogy mely halloweeni filmek a magyarok kedvencei. Te vajon mennyit láttál már ezek közül? És vajon a te kedvenced is a listán szerepel?

Mutatjuk is a TOP10-es listát, amiből garantáltan ki tudod választani a számodra legjobb filmet Halloween estéjére!

Galéria / 10 kép TOP 10 halloweeni film a magyar nézők szerint Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Most pedig nézd meg minden idők 10 legjobb magyar horrorfilmjének listáját, amit egyszer mindenkinek látnia kell!

Galéria / 10 kép Minden idők 10 legjobb magyar horrorfilmje Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.