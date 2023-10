Magabiztos, szexi és nőies? Így lehetsz te is igazi Femme Fatale!

Az elmúlt időszak egyik legkedveltebb trendje a femme fatale nők világát idézi, ahol magabiztos kisugárzásunkat külsőnkkel is erősíthetjük. Olvasd egy tippjeinket, hogy hogyan válhatsz Te is azzá az igéző nővé, ami mindig is benned lapult!

1. Öltsd fel a Femme Fatale sminkjét

Más néven „szirén” look, egy olyan sminkelési típus, ahol a szemek hangsúlyozása a kulcs szempont. Már a 30-as, 40-es és 50-es évek hollywood-i színésznői között is jócskán akadt olyan, aki megtestesítette sminkjén és öltözködésén keresztül ezt az archetípust. A szemek jellegzetes „álmoskás” kifejezését a vékony, cicás tusvonal emeli ki, ami nem csak a szem külső, de a belső zugában is meghosszabbítja a szemeket, ezt pedig egy sötétbarna vagy fekete szemhéjpúderrel tudjuk még tovább kiemelni és füstösebbé tenni. Az álmos tekintetet elérésében a dús műszempilla felhelyezése is a segítségünkre lehet. Ajkainkat pedig vagy natúr színű rúzzsal és szájfénnyel vagy egy élénk piros, esetleg bordó rúzzsal tudjuk kiemelni, attól függően, hogy a szemeket vagy az ajkakat szeretnénk a fókuszba helyezni. A kulcs a visszafogottság, hiszen elég ha natúr színekkel vagy feketével dolgozunk, vékony vonalakkal, ugyanakkor a drámai hatás még így is garantált.

2. PLEIN FATALE Eau de Parfum – a Femme Fatale nő ikonikus illata

A megjelenésünk részét nem csak az öltözékünk képezi, hanem az illatunk is, így az igazi Femme Fatale karakteres és különleges illatot választ magának. Próbáld ki a Philipp Plein női illatát, a PLEIN FATALE Eau de Parfum-öt, amelytől vonzerős és merészséged a tető fokára hág. A különleges, pezsgősüveget formázó csomagolást egy fehér és arany tok rejti, amelyet a legfényűzőbb vintage dobozok ihlettek, mindemellett a parfümös üveg a női vonalakat idézi fel, mindezt a legnemesebb fém, az arany színével díszítve. Ez az ellenállhatatlanul virágos-gourmand illat minden összetevője a csábítóan intenzív.

forrás: PR Kattints a képre és szerezd be!

A fejjegy a frissességtől pezseg, mint egy arany buborék, a feketeribizli és a rózsabors a bergamottal és az ambroxszal tüzeli fel az illatot. Ezt követi a mámorító virágesszencia, amely az ylang-ylanggal, a tubarózsával, a jázminnal és a rózsaszirmokkal kombinálva egy vad koktélt alkot, amely tökéletes választás minden partira. Végül az illat leszáradásában az izzó és meleg fás tónusok kapnak helyet, mint a szantálfa, a pézsma és a vanília lágy jegyei. A Philipp Plein női illatát, a PLEIN FATALE-t keresd kizárólag a Douglas parfümériákban vagy online!

forrás: PR Kattints a képre és szerezd be!

3. A Femme Fatale ruhatára

Nem kell kizárólag bordóba és feketébe öltöznöd, ha meg akarod testesíteni az igazi Femme Fatale-t, de még a ledér ruhákat sem kell erőltetned ha ez nem a stílusod. A Femme Fatale öltözködése a nőiességen alapszik, így nyugodtan választhatsz testre simuló darabokat, amik kiemelik formáid. Mindezek izgalmas anyagokkal, mintázatokkal kombinálva is a kellő hatást tudják elérni. A klasszikus fekete és bordó színek mellett, az élénk piros, a fehér, a kék, de akár még az arany színt is magadra öltheted vagy ezeknek a kombinációjából is kialakíthatod egyedi stílusodat.