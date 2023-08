Vilmos herceg, Katalin hercegné és gyermekeik, György, Sarolta és Lajos a nyári szünetre általában elutaznak valahová. Sok esetben átlagos földi halandóként viselkednek, de ha utazásról van szó, akkor bizony a luxust választják, amivel persze számos előny jár.

Vilmos herceg és Katalin hercegné nyáron mindig beiktatnak egy kis vakációt, miután György herceg, Sarolta hercegnő és Lajos herceg befejezték a sulit. Már korábban is kiderült, hogy ilyen esetekben a hercegi pár a Heathrow reptér pazar windsori lakosztályában, a reptér titkos várótermében várakozik. Most viszont azt is láthatjuk, pontosan hogyan fest ez a méregdrága lakosztály.

Az OK! magazin beszámolója szerint a vendégek fürdőznek a luxusban, VIP-ellátásban részesítik őket a lakosztályban, amely közel 100 alkalmazottal rendelkezik, akik az államfőktől kezdve az A-listás hírességekig mindenkiről gondoskodnak.

A walesi herceg és hercegnő 3300 fontot (kb. 1,5 millió forint) fizetnek a lakosztály használatáért, de cserébe 96 alkalmazott gondoskodik róluk és Michelin-csillagos menüt kapnak. Íme a teljes lista arról, hogy mit kínál az exkluzív lakosztály.

Sofőrszolgálat

Azt nem tudni, hogy Katalin és Vilmos igénybe veszi-e a sofőrszolgálatot - már csak a státuszuk és a tekintélyes biztonsági csapatuk miatt sem -, de ennek a helyszínnek az esetében a VIP-élmény már a küszöb előtt kezdődik. Ha kifizeted a 3300 fontot, egy felsőkategóriás BMW sofőrje felvesz az otthonodban vagy szállodában, és elvisz egy privát bejárathoz a repülőtéren, hogy garantált legyen a biztonság és a diszkréció - ez a bejárat olyannyira titkos, hogy az OK! magazin sem tudta kinyomozni, hogy hol van.

Elkötelezett portások

Érkezéskor egy cilinderes, frakkos portás fogad, és elküldi csomagjaidat, hogy átvizsgálják és biztonságosan elhelyezzék azokat a repülőgépen. Ezután pedig a kizárólag számodra fenntartott, privát váróterembe kísérnek.

A luxus váróterem

Vilmos és Katalin biztosan otthon érezheti magát a pazar stílusú luxusváróban, ugyanis a szobákban a Tanya Baxter Contemporary kurátor által összeválogatott műalkotások találhatók. Ráadásul egy puha kanapé, luxus karosszékek, egy étkezőasztal, egy szép nagy tévé és természetesen saját mosdó is van.

Saját komornyikod lesz

Amikor azt mondjuk, hogy a kisujjadat sem kell mozdítanod, azt komolyan gondoljuk. Egy 96 fős személyzet áll a rendelkezésedre, a saját komornyikoddal együtt. Ők gondoskodnak mindenről, beleértve az ételek és italok felszolgálását is. A kívánságod számukra parancs!

