Lizzo évek óta a testpozitivitást és az elfogadást hirdeti, éppen ezért sokkolta a fél világot, amikor kiderült, hogy kollégái visszaéléssel és toxikus légkör megteremtésével vádolják. Első körben három kollégája állt elő a vádakkal, most viszont újabb hat ember erősítette meg Lizzo helytelen viselkedését, sőt újabb részleteket is feltártak.

Az első három személy vádjait Lizzo tagadta, azóta viszont nem nyilatkozott



Az ügyön dolgozó ügyvédek szerint további hat ember nyújtott be panaszt Lizzo ellen. Arianna Davis, Crystal Williams és Noelle Rodriguez mellé most újabb háttértáncosok vagy Lizzo Amazon stúdiójában futó, Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls című műsorának alkalmazottai csatlakoztak.

Az eredeti panaszok között szerepeltek a testszégyenítés és a szexuális zaklatás vádjai, amelyeket Lizzo tagadott. Az új vádak látszólag hasonlóak, többek között szexuális zaklatással, ellenséges munkahelyi légkör megteremtésével vádolják Lizzót, illetve az alkalmazottak kifizetésének elmulasztásával.

Ron Zambrano, az eredeti három vádlót képviselő ügyvéd azt mondta, hogy megvizsgálja ezeket az új vádakat. Hozzátette: "Az általunk vizsgált vádak némelyike perelhető lehet, de ezt még korai lenne megmondani".

A perben durva vádakat fogalmaznak meg Lizzóval szemben

Többek között azzal vádolják, hogy nyomást gyakorolt egy táncosnőre, hogy megérintsen egy meztelen fellépőt. Emellett Lizzo állítólag célzott megjegyzéseket tett egy táncosnő súlyára, és kirúgott egy alkalmazottat a kollégái előtt.

Arianna Davis a Good Morning America című műsorban így nyilatkozott: "Tudom, hogy furcsa hallani, hogy Lizzo, egy plus size nő, aki a testpozitivitást hirdeti, lényegében zsírfóbiás. De szeretném, hogy az emberek megértsék, a bántalmazott emberek néha bántalmazóvá válnak, ha lehetőségük adódik rá".

Noelle Rodriguez azt állítja, hogy Lizzo bántalmazása nem csak verbálisan, hanem fizikailag is fenyegető volt. A GMA-n azt mondta, hogy "nem érezte magát biztonságban" és elmesélt egy történetet, amikor Lizzo barátja ugrott le egy kanapéról, mert le kellett fognia Lizzót, amikor az Noelle-t fenyegette.

Noelle azt mondta: "Elkezdte összeszorítani az öklét és recsegni az ujjperceit, és azt mondta: "Olyan kibaszott szerencsés vagy", miközben felém közeledett".

A "szexuálisan terhelt környezet" vádjai nem csak Lizzót érintik. A koreográfust, Shirlene Quigley-t is megvádolták azzal, hogy nevetségessé tette azokat a táncosokat, akik házasság előtt szexeltek, de saját szexuális fantáziáit is megosztotta mindenkivel. Azzal is vádolták, hogy nyilvánosan megvitatta egy táncosnő szüzességét, és megpróbálta megtéríteni az előadókat. Shirlene az Instagramon azt nyilatkozta, hogy az állítások "alaptalanok", "bántóak" és "hamisak".

Az eredeti vádakkal kapcsolatban Lizzo azt mondta: "Ezek a szenzációvá tett történetek olyan korábbi alkalmazottaktól származnak, akik már nyilvánosan elismerték, hogy a turnén tanúsított viselkedésük helytelen és szakszerűtlen volt". Az új vádakat még nem kommentálta nyilvánosan.

