Érdemes egy pillantást vetni Liz Hurley nővérére - naná, hogy ő is bombacsinos!

Nem Liz Hurley színésznő az egyetlen, aki fantasztikusan néz ki bikiniben túl az ötvenen - nővére, Kate is igencsak büszke lehet a genetikájára...

Liz a minap egy közös, bikinis fotót osztott meg magukról, a rajongók pedig teljesen odáig voltak a fotó láttán - nem is csoda! Liztől már megszokhattuk, hogy időnként az orrunk alá dörgöli, mennyire csinos még most is, de azt eddig nem sokan tudták, hogy nővére is ilyen csinos.

Az 55 éves Liz és 57 éves nővére, Kate Curran állítólag gyermekként is imádtak egymáshoz öltözni, és most is így tettek.

Persze biztos, hogy a szuper genetikán túl figyelnek is magukra nagyon - nemrég írtunk is arról, mi Liz titka, hogy a mai napig ilyen jó formában van.

Érdemes pár dolgot ellesni tőle!

