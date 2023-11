Életem ételei Széll Tamással - megjelent a LIDL legújabb szakácskönyve

A Lidl kilenc évvel ezelőtt jelent meg a méltán sikeres szakácskönyvsorozat első kötetével azzal a céllal, hogy a magyar háztartásokhoz, azaz hozzánk, közelebb hozza a főzést, valódi élvezetté, családi élménnyé varázsolja számukra. Legyen szó egy nyugodt hétvégi ebédről, vagy akár egy romantikus vacsoráról. A Lidl konyha hűséges követői már jól tudják, hogy a szakácskönyv minden évben valami újdonsággal jelentkezik, idén két fő meghatározó pillére van a kötetnek. Az olvasók egyrészt Széll Tamás pályafutásával és gyerekkori emlékeivel, személyes történeteivel ismerkedhetnek meg, miközben elsajátíthatják a Lidl séfjének kedvenc és ikonikus fogásait. Másrészt a könyvben megtalálható receptek a tavalyi évhez hasonlóan a négy évszak mentén a szezonalitásra fókuszálnak, hiszen a zöldségek és gyümölcsök fogyasztása nemcsak fenntarthatósági szempontból előnyös, hanem az egészségtudatos táplálkozás alappillérét jelentik. E két szál egy nagyon izgalmas gasztronómiai kalandra hív mindenkit, aki a kezébe veszi a könyvet és garantálja az olvasó számára, hogy a szórakozás mellett főzőtudását is fejlesztheti.

Szakácskönyvsorozatunk legújabb kötetében nemcsak a receptekről és technológiákról, hanem a mögöttük megelevenedő emlékekről és hagyományokról is ízelítőt kaphatunk. A tradíció mellett új fogásokat, izgalmas fortélyokat is tanulhatunk a Lidl Konyha házigazdájától, melyek nemcsak az otthonfőzést gazdagítják, hanem új szintre emelik mindazt, amit egy hagyományos ételről gondolunk.

– mondta Tőzsér Judit a vállalat kommunikációs vezetője.

Az új kötetben összesen 48 szezonális recept található meg, melyeket a négy évszaknak megfelelően dolgoztak fel a könyv készítői. A könyvben felelevenednek olyan receptek, mint a vidéki nagymama legjobb receptjei, a családi otthon ízei, az iskolai menza egy-egy fogása is, de azt is megtudhatjuk, hogy mi a jó pörkölt titka. A recepteken túl Széll Tamás két séftippje is helyet kapott a könyvben, melyben megmutatja, hogy lesz konyhakész a garnéla, vagy hogyan kell a fekete kagylót megtisztítani. A technológiai részekben pedig olyan fogásokat mutat meg a Michelin-csillagos séf, melyekkel akár kezdőként is magabiztosabbakká válhatunk a konyhában, vagy akár levegyük a lábáról a párunkat.

forrás: LIDL

Idén is számíthatunk a Lidl dietetikusa, dr. Galló Nóra szakértelmére, aki ezúttal jó néhány alapanyagról, azok élettani hatásairól mesél nekünk, így értő kézzel válogathatunk közöttük az új receptek kipróbálásakor. Herczeg Ágnes, a Lidl borszakértője gondoskodik róla, hogy a régi és az új kedvencek mellé is tökéletes bort válasszunk, egy egyszerű hétköznap estére éppúgy, mint valamilyen ünnepi alkalomra. Széll Tamás idén is gondoskodik azokról a kiegészítő információkról, melyek segítik az olvasót a recept elkészítése során, így például arról, hogy hány főre szólnak, vagy hogy mennyi az adott étel elkészítési ideje. A tápértékinformációk megadása mellett pedig arról is szót ejtenek, hogy az adott fogás milyen mentességi kategóriába tartozik. A szerzők idén is egytől háromig terjedő skálán rangsorolták a recepteket, attól függően, hogy mennyire könnyű vagy éppen nehéz elkészíteni az adott ételt. Ezen felül most is megtaláljuk azt a jelölést, ami azt jelzi, hogy a siker érdekében pontosan be kell tartani a leírásokat, vagy éppen azt, hogy ízlés szerint módosíthatóak az arányok.

A Lidl Magyarország a korábbi évekhez hasonlóan idén is a leghűségesebb vásárlóinak kíván kedveskedni az új könyvvel. Az ajándék szakácskönyv kereskedelmi forgalomba nem kerül, kizárólag és limitált példányszámban a Lidl digitális hűségprogramjában, a Lidl Plus applikáció használatával juthatnak hozzá a vásárlók 2023. november 27. és 2023. december 23. között a Szakácskönyv Pontvadász promóción keresztül. A vásárlások után járó pontgyűjtés is az applikációban történik, fizikai matrica kiadás és gyűjtés nincsen. Minden elköltött 8000 forint után jár egy pont az applikációban, melyből hatot kell összegyűjteni. Ezt követően aktiválható a kupon és kérhető az ajándék szakácskönyv a pénztárnál.