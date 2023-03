Komolyra fordítva a szót, nem, nem az Liam Hemsworth problémája a Flowers című dallal, hogy rájött, hogy tud magának is virágot venni és nincs rászorulva másra. De valljuk be, már most mémgyanús a sztori.

És bármennyire is abszurd, úgy tűnik, igaz a hír, miszerint exférje, Liam Hemsworth úgy döntött, hogy bepereli volt feleségét. Az Aceshowbiz értesülései szerint a 33 éves színész "becsületsértésért és rágalmazásért" nyújtott be keresetet, mivel attól fél karrierje bánhatja, hogy rajongói ellene fordultak.

Tény, hogy Miley Flowers című dalának minden részlete arra utal, hogy házassága cseppet sem volt egészséges és Liam rengetegszer megcsalta. Miley viszont okosan csinálta, hiszen sem a dalszövegben, sem interjúkban nem erősítette meg, hogy a dal Liamről szól.

egyébként nemsokára a Vaják című sorozatban veszi át Henry Cavill helyét, aminek Miley-val való kapcsolatától függetlenül egyáltalán nem örülnek a rajongók.

