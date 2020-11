Kár is lenne tagadni, mindannyian odavagyunk a divatért. Folyton kutatjuk, lessük az újabb trendeket és igyekszünk lépést is tartani velük. Ám a legtöbbször egy-egy ruhadarab megvásárlásával kizárólag önmagunknak okozunk örömet. Kivéve most!

Hat fiatal művész, akik nemcsak zseniálisan kreatívak, de önzetlenségből és nagylelkűségből is példát mutatnak. Ők alkották meg a Levi's trucker dzsekikből álló kapszulakollekcióját, amivel most te is segíthetsz másokon.

November 4-től egy különleges együttműködés keretében a Levi’s® Trucker hat hazai kortárs művész kreativitásának ad felületet. Az egyedülálló városi kiállításon bemutatott dzsekik Baráth Áron, Bereczki Kata, Klement Csaba, Kiss Miklós, Labrosse Dániel, és Pápay Fanny munkáit mutatják be Budapest belvárosában, egészen november 30-áig a Kristóf téren, a Fővám téren és a Károly körúton.

A Trucker dzseki évtizedek óta a művészek generációinak szolgál egyszerre egyenruhaként és kreatív felületkén. Ez a kollaboráció egyrészt tisztelgés a márka öröksége előtt, másrészt pedig a magyar kreatív közösség ünneplése. - mondta Szkiba István, a Levi’s� magyarországi és görögországi operatív vezetője

Ami a legfontosabb, hogy a mesés darabokkal most te is adományozhatsz, hiszen november 30-a és december 8-a között licitálhatsz rájuk az Autistic Art éves jótékonysági

aukciójának platformján.

A dzsekik eladásából származó teljes összeget az Autistic Art Alapítvány és az általa támogatott programok kapják.

Nézd meg a művészek kezei alatt készült dzsekiket és licitálj rátuk jótékonysági célból!

