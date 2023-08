Leáldozott a 20 éves modellek korszaka? Leonardo DiCaprio egy 32 éves nővel randizik

A színészről köztudott, hogy igazi playboy, aki bár elképesztő nagy befolyással és presztízzsel bír a filmes szakmában és azon kívül is, a mai napig nem hajlandó a társadalmi nyomásnak eleget tenni és végre lehorgonyozni egy nő mellett, akivel családot is alapítana. Karrierje kezdete óta rajong a fiatal modell hölgyekért, akik nem mellesleg rendre 25 év alattiak.

Ezt bizonyítja az is, hogy legutóbbi hosszú kapcsolatával, Camila Morrone-val is a lány 25. születésnapja után szakított. Most azonban változás történhetett a felfogásában, ugyanis jelenleg Ibizán nyaral, ahol most is csinos társaságot választott magának, méghozzá Arabella Chi személyében. Ez még ugyan nem számít különleges dolognak, hiszen Leonardot csak és kizárólag gyönyörű nők társaságában lehet lekapni, ám Arabella nemhogy nem 25, de már 30 felett jár. A csinos reality-show szereplő 32 éves.

Tény és való, hogy az elmúlt napokban sokan csatlakoztak a színész nyaralásához, de Arabellára lehet először azt mondani, hogy ő bizony Leo esete. Szőke, magas, vékony és igazi bombázó. szemmel láthatóan nagyon élvezi, hogy teljesen szingli és közel 50-hez is imádják a nők, így valószínű nem Arabella és nem is a következő szépség lesz az a nő, aki megváltoztatja a filmsztárt, de ha George Clooney-ból indulunk, akkor semmi sem lehetetlen.

bárki is legyen leo barátnője, szigorú szabályokat kell betartania:

