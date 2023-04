Mi történt az arcával? Leonardo DiCaprio valósággal megfiatalodott: 10 évet is letagadhatna

A színész régi jó barátját és kollégáját, Martin Scorsese-t kísérte el a Las Vegas-i Caesars Palace-ba, ahol a 80 éves rendezőnek átadták a Legend of Cinema Award-ot, amely ezentúl a Martin Scorsese-díj nevet viseli.

De még így is Leonardoval volt mindenki elfoglalva, aki a tőle megszokott sármmal és visszafogott eleganciával lépett a vörös szőnyegre, ám valami mást is észrevett rajta a nagyérdeműt. Leo ugyan mindig fantasztikusan néz ki, de most a szokásosnál is kisimultabb, fiatalosabb volt a megjelenése.

A bőre ragyogott, a szemei alatt pedig egy halvány karika sem látszódott. Természetesen azóta sokan azt találgatják, milyen arckezelésen vagy beavatkozáson esett át, míg mások úgy vélik, hogy mindössze kiegyensúlyozott és egészséges életet él, illetve sokat számít, hogy más hírességekkel ellentétben ő teljesen kizárja a közösségi médiát az életéből. Instagram oldalát is csak az új filmjei promózására használja.

forrás: Kevin Winter/Getty Images

forrás: Ethan Miller/Getty Images

A 48 éves Oscar-díjas sztár egy fekete öltönyt és egy szürke galléros ingpólót viselt, amit egy stílusos fekete cipővel egészített ki, és amelyet Evet Sanchez Leonardo stylist választott ki számára.

Az elmúlt hónapokban ismét azt találgatja a világ, hogy vajon ki lesz a színész új választottja, ám eddig senki semt tudta hosszabb távon pótolni előző kedve, Camila Morrone személyét. A színész és a modell-színésznő egyébként 4 évig voltak együtt, ám a szépség 25. születésnapját követően a szakítás mellett döntöttek.

