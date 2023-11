A legtutibb amerikai filmek, amiket szerintünk látnod kell: 9+1 lehengerlő alkotás

Ezúttal olyan amerikai filmeket szedtünk össze, ahol a saját ítéletünk és a kritikustömjén egybeesik, magyarul a kiválasztás kritériumába beletartozott, hogy a filmeket szakmai szempontból is elismerjék. Viszont kétségkívül kimaradt jó néhány olyan alkotás, amelyek mellőzését sokan biztos szentségtörésnek érzik, minket is beleértve. Ilyen többek között az Elfújta a szél, a Casablanca, az Édentől keletre, az Aranyláz, a Hátsó ablak, A vágy villamosa, az Apokalipszis most, a Diploma előtt, a Hair, a Kánikulai délután, A ragyogás, a Forrest Gump, a Truman Show vagy az IMDB trónján sok éve üldögélő A remény rabjai.

Jöjjön most 9 olyan vitathatatlan remekmű, megfejelve egy zseniális sorozattal, ami szerintünk – talán – a tíz legjobb amcsi film. Jó mozizást kívánunk!

A sebhelyesarcú

Brian de Palma filmjében Tony Montana (Al Pacino) Kubából emigrál az USA-ba, ahol szédületes maffiakarriert fut be, amíg végül módszeresen tönkre nem teszi saját magát. Az agresszív, mindent akaró és végül mindent elveszítő férfi saját mohóságának és gátlástalanságának lesz az áldozata: istennek képzeli magát, de aki erre az útra lép, elkárhozottként végzi.

Mechanikus narancs

Alex (Malcolm McDowell) kiköpött közveszélyes elmebeteg, a gátlástalan erőszak híve, aki egy bandával portyázva emberekre támad rá, míg börtönbe nem kerül. Ott egy kisérleti gyógymóddal gyakorlatilag újrakondicionálják, az agymosás nyomán pedig a fiatalember teljesen kiszolgáltatott zombijává válik a társadalomnak. Kubrick szürreális szatírája nemhogy kiábrándító tükröt tart nyárspolgár nézője elé, hanem – a végkifejletnél – búcsúzóul még jól arcul is csapja.

Ponyvaregény

Hihetetlen, de Quentin Tarantino mesterműve idén huszonkilenc éves. A Ponyvaregény annak idején teljesen felforgatta az amerikai filmek történetmesélési hagyományát, újításaival, iróniájával és frenetikus színészeivel Cannes-ban fődíjat is nyert. Ez tényleg az a film, ami akárhányszor újranézhető, frissessége miatt a mai kamaszok pedig nem akarják elhinni, hogy nem öt éven belül készítették.

Brokeback Mountain

Minden idők legszebb meleg szerelmesfilmje lágy, melankolikus és borzasztóan szomorú történet arról, hogy ha nem vállaljuk fel önmagunkat, abba mi is, és a körülöttünk lévők is tönkremennek. Heath Ledger és Jake Gyllenhaal kettőse az egyik legérzékenyebb párt adta a mozitörténelemnek, Ang Lee karizmatikus tónusú képei pedig lenyűgöző háttért varázsoltak a komoly élethazugságokat boncolgató „westerndráma” mögé.

