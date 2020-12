Az utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap az öltözködés mellett a lakás divatossága is, épp ezért, ahogy a ruhák esetében, úgy a lakberendezésben is évente újabb és újabb irányzatok jelennek meg. 2020 a természetes trendek éve volt, óriási sikert aratott minden ami, rattan, ami naturális, fa, nád vagy épp fonott, lámpa, szőnyeg, kisbútor vagy ágyvég esetében is. Hatalmas sikert arattak a geometrikus formák, színes tapéták és sötétebb mélyebb színek is.

De vajon mi marad, és mi megy 2021-ben?

Perjési Patrícia, a Sophisticated Livings megálmodója elárulta, mikre számíthatunk az évben.

Márvány helyett Kit Kat és Terazzo csempék

2020-ban hatalmas trend volt hidegburkolatok közül az eredeti márvány, vagy márvány mintás greslap, ami nem is csoda hiszen letisztult, mégis izgalmas. A márvány teljesen nem megy ki a divatból, hiszen örök klasszikus, de az biztos, hogy új elem kerül be a repertoárba, ami nagyon hasonló a hozzá, mégis izgalmasabb, színesebb és más. Ez a terazzo, amit legelőször a XV. században Velencében készítettek eredetileg megmaradt színes márvány, kvarc vagy gránit darabkából, különböző törmeléket használtak fel és csiszolták meg a felületet.

A nagyon kemény kőszerű anyagban található különböző méretű, textúrájú és színű darabkák különlegességét és egyediségét kölcsönöznek a burkolatnak. Az eredeti terazzo mellett a piacon találhatsz terazzo mintájú greslapokat is, amelyek, ha jó minőségben vásárolod meg, ugyanazt a különleges és egyedi hatást nyújták, amit az igazi.

A terazzo mellett a 2021-es év másik hidegburkolat slágere a kitkat finger lesz. Ez a csempe fajta a jól ismert mozaikok családját fogja bővíteni. A mélysejtes, halszálka vagy hexagon mellett megjelenik a pálcikás mozaik, ami abszolút letisztult és szofisztikált mégsem unalmas végeredményt tud kölcsönözni, ha a konyhába a falra vagy fürdőszobába alkalmazod.

FEKETE konyha helyett Extrém konyha



A 2021-es konyhatrendekben sem a fehér konyháké lesz a főszerep, hiszen a konyha is egy olyan hellyé vált, ahol a funkcionalitás és a praktikum mellett a designra is több és több figyelem kerül. 2020-ban hódítottak a sötét akár fekete konyhák, ez 2021-ben se lesz másképp annyi különbséggel hogy még jobban el lehet engedni a fantáziát és a kreativitást. A fekete mellett, uralkodó trend lesz az olíva zöld, sötétzöld, pasztell szürke, de akár nude, burgundi konyhát is választhatsz.

A konyhai fogantyúk terén is nagy a választék: lehet fekete, matt arany, lehet süllyesztett vagy bemart is.

Sötét organikus anyagok helyett világos naturális anyagok



A természetközeliség, a natúr árnyalatok és organikus anyagok továbbra is hódítani fognak 2021-ben, csak épp a világosabb árnyalatú natúr fák kerülnek fókuszba. A fát és a többi természetes anyagot azonban nem csak mint padlóburkolat vagy konyhabútor képzelheted el, de gyönyörű fal és- mennyezet burkolat is válhat belőle, sőt, akár térelválasztó elemnek is szuper trendi lesz 2021-ben. Tökéletesen feldobható fa falburkolattal egy unalmas előszoba vagy dolgozó sarok.

Dizájn bútorok helyett okos megoldások

A home office-ok 2020-as térhódítása után 2021-ben még fontosabbá válik az otthonokban a multifukncionalitás, emiatt a többfunkciós terek és bútorok is nagy slágerek lesznek. A több funkciós terek kialakításában segítségedre lehetnek különböző fali panelek, tapéták vagy a szoba többi részétől eltérő falszínek, hiszen így tudod leválasztani például a home office sarkot, és a design segítségével akár a motivációdat növelni az otthoni munkavégzés közben.

Az új tér kialakítása során mindenképpen a lakás és az enteriőr többi részéhez illeszkedő stílust válassz, komplementer szín alkalmazásával biztos nem tudsz mellélőni. Emellett még nagyobb hangsúly lesz az évben a tudatosságon és fenntarthatóságon is.

