Pimpeld fel az otthonod – ha már úgyis annyi időt töltesz a négy fal között

Lakberendezőként sokszor tanácsolom a klienseimnek, hogy ne válasszanak túl harsány bútorokat és burkolatokat. Gondolkodjanak inkább semleges terekben, amit szezononként megújíthatnak egy-két textillel vagy egyéb dekorációval. Így nem unnak rá olyan hamar, és jobban is érzik majd magukat benne. Ha szeretnéd őszre hangolni az otthonodat, mutatok néhány kiegészítőt, ami segít majd a választásban és amit ráadásul kedvezményesen szerezhetsz be november 12-15 között a JOY-Napok kuponokkal.

Van olyan, hogy sál divat? Naná, mutatjuk is!

Olvasd el ezt is!

Olvasd el ezt is!

Van olyan, hogy sál divat? Naná, mutatjuk is!

Ha te is szeretnél beszerezni magadnak egy-két csinos dekorációs tárgyat, szuper hírünk van, ugyanis november 12-15. között több, mint 300 kuponnal, és akár 70%-os kedvezményekkel várunk a JOY-Napok alatt! A kedvezményeket természetesen ezúttal is letöltheted majd a telefonodra, addig is pedig érdemes IDE kattintva böngészni a sokszínű kuponfelhozatalban.