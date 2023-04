Idén először a királyi család tagjai II. Erzsébet királynő nélkül érkeztek a húsvéti misére. A magas rangú királyi családtagok, köztük Károly király és Kamilla királyné, a walesi herceg, Vilmos herceg és Katalin hercegné gyermekeikkel együtt jelentek meg a berkshire-i kastély területén található Szent György-kápolnánál.

Ahogy minden évben, most is láthattuk Zara és Mike Tindallt, valamint Eugénia hercegnőt és férjét, arra viszont csak kevesen számítottak, hogy András herceg is ott vonul majd, nem is akárhol, a király mögött, Anna hercegnő mellett. Úgy tűnik, Károly király elnézőbb a testvérével, mint II. Erzsébet királynő volt, hiszen a királynő minden nyilvános programtól eltiltotta Andrást a pedofilbotránya miatt.

Dress code: királykék

Idén Vilmosék úgy döntöttek, hogy a királykék lesz a dress code és tökéletesen harmonizáltak a szettjeik. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, minden szem Katalin hercegnére szegeződött, aki álomszép Catherine Walker kabátot viselt. Természetesen most sem vásárolt úgy ruhát, ezt a szettet már tavaly is láthattuk rajta és ismerve Kate-et, aki a fenntarthatóság jegyében öltözködik, biztosan viseli majd még néhány alkalommal.

A kék szín Sarolta hercegnő harisnyáján, György herceg nyakkendőjén és Lajos herceg nadrágján is visszaköszönt. A rajongók talán Lajos herceget várták legjobban, hiszen ő idén először vett részt a húsvéti programon és tudjuk, hogy imádja ellopni a show-t. A grimaszolás most elmaradt, de azzal, ahogyan anyukája kezét szorította és kémlelte a tömeget rózsaszín orcájával, azonnal ellopta a show-t.

Annyira édesek!

Ezt olvastad már?

Galéria / 12 kép 12 alkalom, amikor Katalin hercegné és Vilmos herceg összeöltöztek Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria