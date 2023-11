Kulcsár Edina végzet asszonyaként tért vissza a vörös szőnyegre - sosem volt még ilyen gyönyörű

Ha influenszerként, celebként tevékenykedik valaki, nem tudja elkerülni, hogy több ezer ember csámcsogjon a magánéletéről, kinézetéről és a döntéseiről.

Így aztán nem is meglepő, hogy , aki Magyarország egyik legismertebb arca, gyakran kerül a pletykák kereszttüzébe.

Tavaly robbant az igazi bomba, mikor kiderül, hogy sok év után Edina szakított gyermekei apjával és szintén közszereplő szerelmével, Csutival, és összejött a zenészként ismert G.w.M-mel. A dolgok nagy iramban gyorsultak fel az újdonsült pár életében, 2022-ben ugyanis kiderült, hogy Edina kisbabát vár szerelmétől, így harmadik gyermekének (Amara) idén júniusban adott életet.

Annak ellenére, hogy már háromgyerekes anyuka és vállalkozásait is menedzseli, a közösségi médiában is ugyanolyan aktív, sőt talán még aktívabb, mint korábban. Így aztán hatalmas támadási felületet is ad kritizálóinak, akik jó ideig azon csámcsogtak, hogy Edina alakja nagyon megváltozott. Itt azért megjegyeznénk, hogy az lenne a furcsa, ha három gyermek után egyáltalán nem változott volna semmit.

A szépséges modell viszont nyíltan beszélt arról, hogy őt is zavarja, hogy felszaladt rá néhány kiló és edzéssel, életmódváltással próbálja formálni a testét. Úgy tűnik nagyon jól halad, hiszen a Creator Awards vörös szőnyegén igazi végzet asszonyaként tündökölt.

kirobbanó formában van:

Sokan ezekre a fogyást gyorsító edzéstippekre esküsznek:

Rácz Jenő is rengeteget fogyott mostanában:

