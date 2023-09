egyik pillanatról a másikra lett ismert Magyarországon, amikor is 2014-ben megnyerte a Miss World Hungary szépségversenyt, majd hatalmas bravúrként és egyedülálló magyar sikerként második helyezést ért el a Miss World világversenyén is.



Edina ezek után elkezdte építeni influenszer karrierjét, és az évek során több televíziós műsorban is láthattuk őt, ám a sajtó leginkább magánéletéről cikkezett, mint szakmai sikereiről, vállalkozásairól.



Tavaly aztán robbant az igazi bomba, mikor kiderül, hogy sok év után Edina szakított gyermekei apjával és szintén közszereplő szerelmével, Csutival, és összejött a zenészként ismert G.w.M-mel. A dolgok nagy iramban gyorsultak fel az újdonsült pár életében, 2022-ben ugyanis kiderült, hogy Edina kisbabát vár szerelmétől, így harmadik gyermekének (Amara) idén júniusban adott életet.



És bár az emberek szerint Edina sokat változott, mióta új párjával van, úgy tűnik, hogy erre Edina a külsejével is rátesz egy lapáttal: legújabb Insta-posztjában ugyanis a magyar celeb szőke hajjal látható, amit EZEN a linken tudsz meglesni!



A rajongók persze nem győzik dicsérni a gyönyörű sztárt, szerintük ugyanis nagyon jól áll Edinának az új hajszín:



„De jó lett a hajad Edina!!”



„Baromi jól áll a szőke hajszín, nagyon szép vagy!”



„Csodás lett a hajad, imádom!”

Nektek barnán vagy szőkén tetszik jobban Edina? Szerintem a barna haj jobban állt neki! Csodásan áll neki a szőke, szerintem maradjon így! Megosztom az eredményt

