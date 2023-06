bár számos gimnáziumi színdarabban szerepelt, egészen a főiskoláig kellett várnia arra, hogy a színpad hamisíthatatlan varázsa őt is bűvkörébe rántsa. A Miss Julie című darabban nyújtott alakításával az egész intézményt elvarázsolta, beleértve a tanárait is. A diploma megszerzése után jelentkezett a Yale dráma szakára, és a tanulmányai mellett ekkor már évente több mint egy tucat színdarabban szerepelt. Annyira túrterhelt időszak volt ez a számára, hogy sokat betegeskedett és egy ponton eljutott oda, hogy inkább felhagy a színjátszással és jogot tanul tovább.

Végül szerencsére, mint azt már nagyon jól tudjuk, nem így lett! 1975-ben New Yorkba költözött és számos színházi produkcióban bizonyította tehetségét, nem mellesleg a Broadway világot jelentő deszkáin is remekelt. Első szerepét az 1977-es The Deadliest Season című filmben kapta, amit aztán szinte két év alatt olyan alkotások követtek, mint A szarvasvadász vagy a Manhattan. Az azóta eltelt több mint 40 évben összesen 21-szer jelölték Oscar-, 32-szer pedig Golden Globe-díjra, előbbiből három szobrot vihetett haza, utóbbiból pedig szám szerint nyolcat. De a lenyűgöző alkotások mellett akad néhány felejthetőek is - és hogy melyek ezek?

Kattints tovább és mutatjuk top 15-ös szerepeinek a listáját a legjobbtól kezdve, egészen a legrosszabbnak értékeltig a Rotten Tomatoes-on!

Most pedig íme néhány meglepő érdekesség a színésznőről!

Galéria / 7 kép 7 dolog, amit még mi sem tudtunk Meryl Streepről Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.