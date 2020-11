Tóth Gabi 2019 decemberében adott életet első gyermeküknek, Hannarózának. Családi mindennapjaikba az első hónapokba nagyobb betekintést engedtek, mígnem nyáron úgy döntöttek, hogy kislányuk védelmére való tekintettel a jövőben nem osztanak meg róla képet a közösségi médiában. Néhány sejtelmes fotótól eltekintve valóban nem is láthattuk azóta Hannarózát, akinek nemrégiben a keresztelője is megvolt.

Most pedig édesapja, Krausz Gábor volt az, aki könnyeket csalt a szemünkbe legújabb posztjával, amit a koraszülöttek világnapja alkalmából tett közzé. Amellett, hogy elárulta, Hannaróza is előbb érkezett a világra, arra is kitért, hogy semelyik baba sincs hátrányban a többiekkel szemben, akár koraszülött, akár nem. A megható írást pedig olyan fotókkal színesítette, amiből csak úgy sugárzik az őszinte apai szeretet:

