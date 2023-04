Kosztümös sorozatok: szerethetők és örökzöldek

Ezerféle oka lehet, ha vonzanak a kosztümös sorozatok, de az is simán lehet, hogy csak most kezdenél ismerkedni a műfajjal. Akár kezdő, akár haladó vagy a témában, hadd ajánljunk most néhány igazán magával ragadó és szerethető történetet, és persze, az igazi örökzöldeket sem hagyjuk ki a felsorolásból!

5 szuper kosztümös sorozat, amit érdemes megnézned!

A Bridgerton család

Nyolc összetartó testvér keresi a szerelmet a londoni előkelő társaságban, pénz, kéjvágy, intrikák és árulás kereszttüzében. A Julia Quinn bestseller regényei által ihletett sorozat első évadának eseményei a legidősebb lány, Daphne köré szerveződnek, aki házasságot keres, és szerelmet is talál. Hogy a történet hol ér véget – az álnév mögé rejtőző Lady Whistledown éberen figyelő tekintetétől, kritikus meglátásaitól és éles nyelvétől kísérve –, az egyelőre a jövő zenéje. De a jó hír, hogy már jön a harmadik évad a Netflixre!

A castamari szakácsnő

Kevesen ismerik, de nekünk az egyik kedvencünk ez a szintén regény alapján (Fernando J. Múñez könyvéből) készült, egy hétvége alatt simán ledarálható Netflix-sorozat. A történet szerint 1720-ban Madridban egy özvegy herceg hosszú idő után ismét előkelő estélyt ad, és megakad a szeme egy tehetséges szakácsnőn, Clarán, akinek titkokkal és veszteségekkel kell szembenéznie – de ebben nem ő az egyetlen.

Kisasszonyok

A legjobb kosztümös sorozatok közül nem maradhat ki a BBC One 2017-es szériája, amelyben a March nővérek, Meg (Willa Fitzgerald), Jo (Maya Hawke), Beth (Elwy Annes) és Amy (Kathryn Newton) életét követheted nyomon. Az amerikai polgárháború idején játszódó sorozatban a lányuk az édesanyjuk, Marmee (Emily Watson) segítségével tanulnak meg eligazodni a szerelem, a veszteség és a felnőtté válás megpróbáltatásai között, és közben alakul a kapcsolatuk a világgal és egymással.

A Baker Street-i vagányok

Egy kis természetfeletti, egy kis nyomozás és néhány Sherlock Holmes-nak való rejtély: a Baker Street-i vagányok különc kis csapata mindig a saját feje után megy. Természetfeletti bűntényekben nyomoznak Dr. Watson és titokzatos társa, Sherlock Holmes megbízásából a viktoriánus Londonban, és közben nem egyszer kerülnek ők maguk is nagy veszélybe.

Outlander

A Diana Gabaldon rendkívül népszerű könyvsorozata alapján készült Outlander az 1940-es évek Angliájában élő ápolónő, Claire Randall történetét követi nyomon. Claire egy skóciai nyaralás során visszarepül az 1740-es évekbe. Túl akarja élni és haza szeretne jutni, közben viszont találkozik egy magas, jóképű, kicsit rejtélyes idegennel, James Fraserrel… a többi pedig már történelem. A romantikával, őrületes kémiával, csatákkal, politikai intrikákkal teli, csodás hangulatú sorozat rabul ejt és a messzeségbe repít – szerintünk imádni fogod!

