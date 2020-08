Végre egy kis öröm: a koronavírus miatt csökkent a légszennyezettség

A koronavírus-járvány megváltoztatta az eddig ismert világunkat: a legtöbb ország lezárta a határait, az önkéntes karantén, vagy a kijárási tilalom miatt pedig a legtöbben otthonaikban töltik mindennapjaikat. Az intézkedéseknek köszönhetően rengeteg vállalkozás nehéz helyzetbe került, viszont a rengeteg negatív hatás mellett már látható egy jó is: már a műholdfelvételeken is látszik a légszennyezettség csökkenése.

Az országok kormányainak intézkedése nyomán több gyár bezárta a kapuit, ami jelentős csökkenést eredményezett a károsanyag-kibocsátásban. Hogy láthatóvá tegye a változást, az Earther egy olyan interaktív térképet készített, amelyen jól látható a bekövetkezett változás világszerte. Bárki megnézheti rajta, hogy hogyan változott meg az ég akár Olaszország, akár Kína felett az elmúlt hónapokban, amióta a koronavírus-járvány elkezdődött.

Tisztul az ég

A téképen jól látható, hogy Európa felett, de főként a vírussal leginkább érintett Olaszországban visszaesett a légszennyezettség mértéke az intézkedéseknek köszönhetően. Az olasz csizma felső részén, Róma és térsége felett január 21-én még jól látható a piros folt. Itt volt a legnagyobb koncentrációjú a szennyezett levegő. Amióta viszont az olasz miniszterelnök elrendelte a kijárási tilalmat, többek között a megszűnő autós forgalom a folt kisárgult.

forrás: screenshot/@earthengine.app A légszennyezettség mértéke 2020 január 21-én és március 20-án Európában

Amerikában is látszik

Mostanra az Amerikai Egyesült Államok lett a világjárvány legnagyobb gócpontja: a több mint 600ezer regisztrált koronavírussal fertőzött betegeknek mintegy hatoda amerikai. Donald J. Trump elnök, illetve az államok kormányzói több óvintézkedést bevezetett az elmúlt időszakban, ezért a műholdfelvételeken itt is jól látszik a levegőre való hatás.

forrás: screenshot/@earthengine.app A légszennyezettség mértéke 2020 január 21-én és március 20-án Észak-Amerikában

Ázsiában visszaállt a régi rendszer

Kínában viszont megfordult a globális trend: mivel az országban jelentkezett a járvány először, ott vezettek be leghamarabb kijárási tilalmat, ami rengeteg gyárat érintett. Az első képen látható az óvintézkedéseknek köszönhetően (ami egybeesett a kínai újévvel is, amikor amúgy is csökkenni szokott a károsanyag-kibocsátás) visszaesett légszennyezettség. A nyolc hétnyi karantén után kezd visszatérni az élet a kínai nagyvárosokba, újraindult a termelés is, ami jól látható a felvételek nagyobbodó vöröses foltjain.

forrás: screenshot/@earthengine.app A légszennyezettség mértéke 2020 január 21-én, február 21-én és március 20-án Ázsiában

Nemcsak a légszennyezettség csökkent

A károsanyag-kibocsátás csökkenése mellett van még egy jótékonynak nevezhető hatása is a járvány miatti kijárási tilalmaknak illetve korlátozásoknak. A repülőterek mellett élők jól ismerik a zajszennyezés fogalmát, amelynek a légiforgalom miatt vannak kitéve nap mint nap. Az utazások korlátozása miatt ez is csökkent.

A zajszennyezést a térségben mérő ügynökség, a Bruitparif által közzétett ún. zajtérképeken jól látszik a decibelek zuhanása.

A zajcsökkenés mértéke a Charles de Gaulle és az Orly nemzetközi repülőterek térségében legszembeötlőbb. De az autópályák mentén és az éjszakai klubokkal teli körzetekben is megfigyelhető ez a jelenség, hiszen a szórakozóhelyek is kénytelenek voltak bezárni, illetve az autós forgalom jelentősen csökkent, néhány helyen szinte teljesen.

Ez a csökkenése nemcsak környezetvédelmi okokból fontos: szakértők szerint a légszennyezettség és a koronavírus elkapásának lehetősége között szoros összefüggés van. Tehát szennyezettebb levegő hajlamosabbá tesz a fertőzésre, mivel a szálló poron megtapadnak a kórokozók.

„A porral is terjed a vírus, mert hordozóként viselkedik. Minél több van belőle, annál több út nyílik a fertőzések előtt. Csökkenteni kell a kibocsátásokat, és reménykedni a kedvező időjárásban” – mondta Alessandro Miani, az olasz környezeti orvostudományi társaság (SIMA) elnöke.

https://earther.gizmodo.com/coronavirus-slashes-global-air-pollution-interactive-m-1842473790