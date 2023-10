Nemrég lerántottuk a leplet arról, hogy különböző kódot beírásával a Netflix felületén egy teljesen új világ nyílik meg előttünk. A dolgot persze imádtátok (ezt teljes mértékben megértjük), ezért úgy döntöttünk, hogy mindenképpen folytatnunk kell, már csak azért is, mert még rengeteg titkos kód van a tarsolyunkban!



Ahhoz pedig, hogy megtaláld a számodra tökéletes Netflix-kontentet, nincs más dolgod, csak írd be a böngésződdbe ezt: www.netflix.com/browse/genre/KÓD HELYE vagy a tévéd Netflix applikációjában simán írd be a keresőbe a szimpatikus kódot, és voilá, már élvezheted is a vip élményt!



Felkészültél? Akkor jöjjenek kategóriánként a szuper kódok:



Kódok anime filmekhez:



Anime: 7424



Felnőtt animáció: 11881



Akció anime: 2653



Vígjáték anime: 9302



Dráma anime: 452



Sci-Fi anime: 2729



Horror anime: 10695



Fantasy anime: 11146



Anime sorozatok: 6721



Kódok gyerek és családi szórakoztató tartalmakhoz:



Gyerek és családi filmek: 783



Filmek 2 és 4 év közöttieknek: 6218



Filmek 5 és 7 év közöttieknek: 5455



Filmek 8 és 10 év közöttieknek: 561



Filmek 11 és 12 év közöttieknek: 6962



Edukációs tartalmak gyerekeknek: 10659



Disney: 67673



Filmek, amelyek gyerekkönyveken alapulnak: 10056



Televíziós rajzfilmek: 11177



Állatos mesék: 5507



Kódok LGBTQ tartalmakhoz:



Meleg és leszbikus filmek: 5977



Meleg és leszbikus komédiák: 7120



Meleg és leszbikus drámák: 500



Romantikus meleg és leszbikus filmek: 3329



Kódok romantikus filmekhez és sorozatokhoz:



Romantikus filmek: 8883



Romantikus kedvencek: 502675



Romantikus független filmek: 9916



Romantikus idegen nyelvű filmek: 7153



Romantikus drámák: 1255



Klasszikus romantikus filmek: 31273



Romantikus vígjátékok: 5475



Kódok science fiction tartalmakhoz:



Sci-fi és fantasy: 1492



Akció sci-fi és fantasy: 1568



Földönkívülis sci-fi: 3327



Klasszikus sci-fi és fantasy: 47147



Fantasy filmek: 9744



Sci-fi kalandfilmek: 6926



Sci-fi drámák: 3916



Sci-fi horrorfilmek: 1694



Kódok sporttal kapcsolatos tartalmakhoz:



Sportfilmek: 4370



Sportos vígjátékok: 5286



Sportos dokumentumfilmek: 180



Sport drámák: 7243



Baseball filmek: 12339



Focis filmek: 12803, 12549



Boxolós filmek: 12443



Kosaras filmek: 12762



Sports és fitnesz: 9327

Kódok karácsonyi tartalmakhoz:



Romantikus karácsonyi filmek: 1394527



Karácsonyi gyerek és családi filmek: 1474017



Családbarát karácsonyi filmek: 1394522



Karácsonyi gyerek és családi filmek az 1990-es évekből: 1476024



Egyéb:



Valóságshow-k: 9833



Tinédzser tévéműsorok: 60951

