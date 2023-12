A TikTok ma már az ötletek és inspirációk legnagyobb tárházává vált, legyen szó dekorálásról, utazásról, vagy akár sütés-főzésről. Aki használja a platformot az tudja, hogy novemberben elkezdenek szivárogni a karácsonyi videók, és egy pár nap alatt megállíthatatlanná válnak.

Most egy, talán az eddigi legkülönlegesebb Brownie receptet találtuk meg a Tiktokon. Joanna osztotta meg ezt a nagyon kreatív ötletet, ami visszarepít minket a gyerekkorunkba, ugyanis a süti középpontjában a Kinder csoki áll.

Hozzávalók:

A Brownie aljához:

20 g cukrozatlan kakaó

60 g liszt

85 g vaj

15 g=ml olaj

90 g cukor

1 tojás

A felső réteghez:

100g vaj

230g liszt

1 tojás

165g cukor (lehet barnacukor/nádcukor)

100g csokireszelék

+ Egy doboz Kinder csoki

Elkészítés:

Először a Brownie alapját készítjük el. Ehhez elsősorban a vajat, az olajat és a 90g cukor felét öntsd egy lábosba, és olvaszd fel. Ha tűzhelyen olvasztod, egyszer kétszer kevergesd meg közben. Eközben a lisztet és a kakaót szitáld össze. Egy másik tálba öntsd a cukor másik felét, és add hozzá a tojást, majd ehhez öntsd hozzá a már felolvasztott vajat, és a lisztes-kakaós keveréket is. Ezt egy habverővel szépen keverd el, amíg csomó mentes massza nem lesz belőle. A tésztát öntsd egy téglalap alakú, lehetőleg kerámia edénybe, amiben úgy tudod elosztani a tésztát, hogy körülbelül egy ujjbegyni vastag legyen. Majd tedd a sütőbe 10 percre, 165 fokra, ezzel még csak elősütjük.



Amíg az alsó tészta sül, elkezdhetjük a felső „sütikéket" készíteni. Itt mindössze annyi a teendőd, hogy először a vajat és a cukrot egymáshoz adod. Érdemes barnacukrot, vagy nádcukrot használni, ami egy kis színt ad a sütinek. Összedolgozod őket, majd hozzáadod a tojást és a lisztet. Jól keverd el addig, amíg darabos, szinte formálható masszává nem válik, majd add hozzá a csokireszeléket, még egy kicsit dolgozd össze.



Eközben az alap is elkészült. Vedd ki a sütőből és nyomkodj bele Kinder csoki darabokat, ízlés szerint. Ezután jöhet a második réteg, a browniet fedd be teljesen a csokireszelékes tésztával, és tedd vissza a sütőbe 180 fokra, 25 percre. Miután elkészült, még néhány Kinder csokival díszítheted!

