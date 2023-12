Harry Potter valójában időutazó? Őrült teória terjed az interneten

Azt mondják, mindenkinek van hasonmása a Földön, ráadásul nem is csak egy, hanem legalább hét: ezekhez a személyekhez nem fűznek minket rokoni szálak, mindössze ez emberi génállományunkban van nagyfokú egyezés. És ha valakinek világszerte ismerik az arcát, akkor sokkal könnyebben előkerülnek a doppelgängerként emlegetett hasonmások: Matthew McConaughey arca például kísértetiesen emlékeztet egy 19. századi orvoséra, a Harry Pottert alakító -nek pedig annyi hasonmása volt már a történelem során, hogy akár időutazónak is nevezhetnénk őt.

„Kiderült, hogy sok olyan ember van a múltban, akire hasonlítok. Nem tudom mit jelent ez” – mondta a színész, aki nevetve vette tudomásul, hogy a doppelgängerek többsége valójában nő volt. Az évek során szántalan hasonmását leplezték már le a neten: érdemes megnézned ezeket a képeket, mert tényleg döbbenetesek az egyezések! Olyannyira, hogy a TikTokon még azt is megjegyezték, csinálhatnának egy filmet -fel, amiben önmagát alakítja időutazóként, aki átéli mindazt, ami a fotókon látott hasonmásaival történt.

Sokan mondják azt is, hogy akár A Gyűrűk Ura főszereplőjének, Elijah Woodnak is az ikertestvére lehetne, de egy francia zenei producer, Felix Lalo is simán beugorhatna helyette akármilyen eseményre vagy filmre. Szóval életét nemcsak a Harry Potter-filmekben, hanem a valóságban is elkíséri a mágia…

Képzeld el, mi lett volna, ha mások kapják a főszerepeket a filmekben...

És vannak szereplők, akik időközben karriert váltottak.

