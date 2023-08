A Tisza-tó Magyarország második legnagyobb tava és egyben a legnagyobb mesterséges tava is. A Tisza folyó vízrendezési tervét az 1960-as években kezdték kidolgozni, melynek célja többek között a folyó rendszerszintű szabályozása, az áradások csökkentése, a nyáron aszályos alföldi területek vízellátása és a területvédelem volt. A mesterséges tó feltöltése 1978-ban fejeződött be, létrejötte nemcsak az árvízi védelem szempontjából jelentős, hiszen kiemelkedő ökológiai és turisztikai értékekkel is rendelkezik.

Az elmúlt közel 45 évben a Tisza-tó környéke felkapott úti céllá vált, a vízisportok szerelmesei éppen annyira megtalálják itt a számításaikat, mint a kirándulni vágyók. Az pedig külön öröm, hogy a nyár után akár még az őszi időszakban is jócskán akadnak itt kihagyhatatlan programok. Szóval ha esetleg a külföldi kiruccanások után szeretnél még egy kicsit belföldön is kalandozni, vagy sok neked már a balatoni nyüzsgés, akkor a Tisza-tó meseszép, természeti csodákban gazdag vidéke ideális és élményekben gazdag célpont lehet.

Mit érdemes megnézni, kipróbálni, ha a Tisza-tó környékén jársz? Adunk is 6+1 tippet a témában!

Az InStyle magazin írása.