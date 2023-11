Egy igazán fantasztikus hírünk van a számodra, ugyanis hamarosan érkeznek az őszi JOY-Napok (november 9-12.), ami tökéletes alkalmat nyújt majd arra, hogy valóra váltsd a kívánságaidat, például megvenni azokat a sminktermékeket, amelyekre már nagyon régóta vágytál, mégsem merted őket megvenni a húzós áruk miatt!

Régebben csupán a magazinokból és a különböző műsorokból értesülhettünk a legújabb szépséggel kapcsolatos trendekről, manapság viszont egyértelműen kijelenthetjük, hogy a fiatalabb korosztály legnagyobb része már a TikTokról szerzi az inspirációt beauty fronton.



Amellett viszont, hogy imádjuk, hogy ennyire az „arcunkba tolják” a sok-sok érdekes információt és tippet, arról sem szabad megfeledkezni, hogy nem minden trükk válik be, nem minden hack veszélytelen, és nem minden tippet érdemes mindenkinek megfogadnia...



Hiszen gondoljunk csak bele, hogy egy időben mennyire trendinek számított lereszelni az egészséges fogakat csak azért, hogy az összkép szebb legyen (ne, még véletlenül se próbáld ki SOHA!), de arra is tisztán emlékszünk, amikor sokan a fényvédő kontúrozásra buzdítottak a platformon, ami egyértelműen csúnya leégésekhez vezetett, nem is beszélve az extra káros UVA/UVB sugárzásról...



Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a TikTok csak veszélyes és nem követendő trendekkel van tele, hiszen rengeteg hasznos és szuper tartalommal is találkozhatunk, amelyeket ráadásul a mindennapokban is hasznosíthatunk.



Az egyik ilyen trükk pedig csak nemrég jelent meg, de már vírusként terjed a platformon, ezen viszont egyáltalán nem lepődünk meg, hiszen egyszerű, gyors és TÉNYLEG hatásos! Na de miről is van szó?



Ha kerek arcformával rendelkezel (mint például vagy az Agymenők gyönyörű színésznője, Kaley Couco), akkor biztos te is arra törekedsz a sminkelési rutinod során, hogy picit vékonyabbá, keskenyebbé varázsold az arcodat. Úgy tűnik, hogy erre egy zseniálisan egyszerű trükköt talált ki valaki TikTokon, amit szerencsére meg is osztott a követőivel, és amit azóta rengetegen kipróbáltak már – köztük én is!



A trükk lényege pofonegyszerű, és mindössze csupán egy kontúr stickre van szükséged, amit a következőképpen kell felvinned az alapozó használata után:

Ugye, hogy mennyire gyors és hatásos? Arra mindenképpen figyelj a művelet közben, hogy a füledtől a szád felé haladva egyre kisebb függőleges vonalakat húzz, hogy az eredmény olyan legyen, mintha az eredetinél sokkal csontosabb lenne az arcod.

Te kipróbálnád ezt a trükköt? Mindenképpen, nagyon könnyűnek tűnik, ráadásul tuti, hogy működik is! Én inkább kihagyom, szerintem mű hatást kelt, ráadásul szeretem a természetesen kerek arcformámat! Megosztom az eredményt

