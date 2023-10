Ezek jelenleg a TikTok legmenőbb sminktrendjei, amiket otthon te is egyszerűen elkészíthetsz

Egy igazán szuper hírünk van a számodra, ugyanis hamarosan érkeznek az őszi JOY-Napok (november 9-12.), ami tökéletes alkalmat nyújt majd arra, hogy valóra váltsd a kívánságaidat, például tartani egy hatalmas beauty bevásárlást, hogy el tudd készíteni otthon az ősz legtrendibb sminkjeit!

De nézzük meg, hogy mik a legnépszerűbb smink trendek idén, amelyeket könnyedén elkészíthetsz mindenféle sminkes tapasztalat nélkül is! Kezdhetjük? Akkor nézzük is!

Latte makeup

A latte makeup az utóbbi időben maximálisan átvette az uralmat TikTokon, hiszen a platformon rengetegen készítettek különböző sminkeket, amelyekről mind a kedvenc tejeskávénk jut eszünkbe. De mi is a lényege? Nyugi, sokkal egyszerűbb, mint ahogyan azt gondolnád! Kezdésnek használj egy könnyű alapozót, ami egyáltalán nem nehezíti el a bőrödet, majd jöhet a szemek alá egy kis korrektor, hogy az egész arcod egységes legyen. Ezután jöhet a kontúr a járomcsont alá, az orr két oldalára, a halántékra és a homlokod felső részére. Most jöhetnek a szemek, természetesen csak és kizárólag barna árnyalatok felhasználásával. A mozgó szemhéjadra tegyél egy kis középbarna árnyalatot, a mélyítő vonalba pedig mehet egy pici sötétebb barna. A szemöldök alatti részre vigyél fel egy nude, világosabb szemhéjpúdert, az alsó szemhéjadra pedig tegyél egy kicsit a középbarna árnyalatból. Egy nagyobb ecsettel ezúttal satírozz össze mindent, hogy sokkal természetesebb legyen a végeredmény. Ezután már csak egy barnásabb árnyalatú rúzsra lesz szükséged, hogy el tudd érni a tökéletes latte hatást.

Hailey Bieber strawberry makeup

Hailey Bieber már többször is felszántotta a netet a különböző beauty trendekkel, amelyeket ő indított, ráadásul nagyon is tudatosan. A legutóbbi ilyen a strawberry makeup trend, ami nevéből adódóan egy epres, finom, visszafogott és nőies smink, ami tökéletes a mindennapokra. A legfontosabb, hogy a bőröd tökéletesen elő legyen készítve, ennek érdekében használj hialuronos szérumot, majd egy hidratáló krémet, hogy szuper textúrát kapj végül. Ezután jöhet egy extra könnyű alapozó vagy CC krém, majd egy egészen pici korrektor a szemeid alá és a problémásabb területekre. A szemöldöködet formázd és fixáld szemöldök géllel, majd használj az orcáidra krémes pirosítót, természetesen eperszínű árnyalatban! Ezután Hailey-hez hasonlóan szemceruzával, esetleg barnaszínű tussal rajzolj néhány szeplőt az arcodra és az orrodra – ettől lesz igazán epres a végeredmény -, barnaszínű tussal húzd ki finoman a szemeidet. Ezután használj egy barnás árnyalatú szájkontúrceruzát, majd jöhet egy epres hatású szájfény, és voilá, kiköpött Hailey Bieber vagy!

Cherry makeup

A cseresznyés sminktrend csak néhány hete robbant be a köztudatba – hála a TikToknak -, de már most óriási a sikere. Ez persze annak is köszönhető, hogy a cseresznye árnyalatú piros maximálisan az ősz legnépszerűbb színe (gondoljunk csak a divatra), így nem csoda, hogy hamar meghódította a beauty világot is. Azon felül pedig, hogy a körmeinket cseresznye színűre festjük, ideje beépítenünk ezt a színt a sminkrutinunkba is! A smink egyébként nagyon egyszerű, mert leginkább az ajkakra koncentrál, itt jelenik ugyanis meg a bordó árnyalat, emiatt viszont a szemsmink sokkal visszafogottabb maradhat, a lényeg csupán annyi, hogy a fekete szín domináljon (például fekete szemceruza a vízvonalra, szempillaspirál). A tökéletesen megválasztott cseresznye árnyalatú rúzs pedig igazi őszi hangulatot fog eredményezni, ráadásul az ünnepi időszakot is előre vetíti.

