Hailey Bieber bugyiban lépett ki az utcára és olyan vagány, hogy te is ezt teszed majd

Már tavasszal is láthattuk, hogy a kifutókon hirtelen mindenki icipici alsóneműt visel nadrágok helyett. A Miu Miu Miu show-ján a sikkes modellek gyöngyös, flitteres bugyiba bújtak, amit barna és téglavörös harisnyákkal tompítottak.

"Ha fiatalabb lennék, bugyiban járnék!" - - áradozott Miuccia Prada a bemutató után.

Christian Sirianónál és Prabal Gurungnál a pöttyös blúzokat, blézereket letisztult fekete alsóneművel (és semmi mással) kombinálták. Sergio Hudson a monokróm pillanatot dobta fel neonsárga blézerrel, és hozzá illő alsóneművel.

Nem meglepő tehát, hogy a kifutót uraló trend gyorsan a szupermodellek és divatdiktátorok kedvence is lett. Először Kendall Jennert és Lady Gagát láthattuk apró bugyiban vonulni az utcán, most pedig úgy tűnik, Hailey Bieber is beállt a sorba.

Elsőre vadnak tűnhet ez a trend, de a harisnyának köszönhetően igazából egyáltalán nem mutat többet, mint egy extramini szoknya, vagy rövidnadrág. Hailey viszont nem aprózta el és nem szégyellősködött, átlátszó harisnyaválasztásának köszönhetően ő az, aki eddig a legnagyobb vállalást tette és legtöbbet mutatta.

Nekünk még így is nagyon bejön ez a vagány trend, bár a 4-es 6-os villamoson valószínűleg nem vállalnánk be.

Te mit szólsz? Vonulnál az utcán bugyiban?

Ezeket a trendeket is Hailey Bieber

szerettette meg a világgal:

Galéria / 4 kép 4 trend, amit Hailey Bieber szerettetett meg a világgal Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Láttad már Hailey Bieber és

új luxusotthonát?

Galéria / 10 kép Justin és Hailey Bieber új közös háza valami elképesztő Megnézem a galériát