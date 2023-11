Katalin hercegné felfedezte azt a táskát, ami tényleg MINDENHEZ passzol - imádni fogod

Katalin hercegné egyik kedvenc kiegészítője, a DeMellier márka táskája, ami elegáns taupe, azaz vakondszínben pompázik.

A walesi hercegnőnek nem csak ez az egyik kedvenc táskája, hanem a márkáért is rajong, valószínűleg éppen azért, mert tökéletesen be tudja illeszteni annak darabjait a ruhatárába.

Katalin hercegné híres kifogástalan stílusáról, és arról is, hogy ha megkedvel egy ruhadarabot vagy kiegészítőt, azt hosszú éveken keresztül viseli. Így történt ez a DeMellier táskájával is, amit már több hivatalos eseményen is láthattunk nála.

A márka iránti hűsége pedig akkor vált nyilvánvalóvá, amikor ugyanezt a táskát navy színben is beszerezte. Ez a különleges táska miniatűr eleganciájáról ismert és 2021-ben debütált.

Katalin hercegné navy színben is beszerezte

kedvenc táskáját:

A taupe szín időtlen vonzerejét Katalin hercegné akkor mutatta meg, amikor 2021-ben először viselte a Tusting táskát az oxfordshire-i RAF Brize Nortonban tett látogatása során, hangsúlyozva ennek a sokoldalú színnek a tartós vonzerejét.

Miért illik ez a fazon és szín mindenhez a ruhatáradban?

A taupe sokoldalú és semleges szín lévén eredendően képes számos más színt kiegészíteni, így népszerű és nélkülözhetetlen választás. A taupe a barna és a szürke elemeivel egyaránt semleges elegyként szolgál, így zökkenőmentesen illeszkedik a különböző színkombinációkhoz. Kiegyensúlyozott alaptónusai miatt a hűvös kékekkel és zöldekkel, valamint a meleg vörösekkel és narancssárgákkal is kompatibilis.

A taupe természetes alaptónusai lehetővé teszik, hogy könnyedén keveredjen más földszínekkel, például zöldekkel, barnákkal és kékekkel. Ez a harmonikus keveredés a ruhatár különböző darabjaival párosítva elegáns és egységes megjelenést eredményez.

A szürke szín kifinomultságot és időtlenséget sugároz a maga visszafogott megjelenésével. Finom természete képes feldobni az öltözék általános esztétikáját anélkül, hogy túlságosan dominálna, így alkalmi és hivatalos alkalmakra egyaránt tökéletes.

A taupe szín sokoldalúsága az évszakokon is átível. Ősszel és télen a szürkésbarna hangulatos, meleg érzést kelthet, ha mélyebb árnyalatokkal párosítjuk, míg tavasszal és nyáron zökkenőmentesen illeszkedik a világosabb árnyalatokhoz, friss és légies megjelenést biztosítva.

