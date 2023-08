Katalin hercegné nagyon kellemetlen helyzetbe került: óvszeres tréfa áldozata lett

Mielőtt egyetemre ment volna, ahol megismerkedett későbbi férjével, Vilmos herceggel, Katalin hercegné nyaranta munkát vállalt, ami egyáltalán nem okozott számára nehézséget, sőt jól is érezte magát közben. Persze walesi hercegnőként valószínűleg kicsit egyszerűbbek a nyarai, melyek mára már napfényes nyári kiruccanásokból és a királyi család Balmoralban tartott összejöveteleiből állnak.

De mielőtt a St Andrews Egyetemre járt volna, ahol egymásba szerettek Vilmos herceggel, Katalin szívesen keresett némi plusz pénzt. És mint sok diák, ő is nyári munkát vállalt.

De ahelyett, hogy pincérkedett volna, vagy polcokat pakolt volna, mint sok lelkes fiatal tinédzser, Katalin hercegné munkája kissé rendhagyóbb volt, hiszen a nyílt vízen vállalt munkát, ahol hódolhatott hobbijának, a vitorlázásnak.

Katie Nicholl Kate: The Future Queen című könyve szerint Katalin hercegné Southamptonban dolgozott fedélzetmesterként a Challenger jachtflottán. Cal Tomlinson kapitány, aki azokban az időkben Katalin főnöke volt elárulta, hogy Kate nagyon profi volt, magabiztos és keményen dolgozott minden nap.

A feszített tempó ellenére azonban úgy tűnik, Kate néhány korábbi kollégájának jutott ideje a bohóckodásra is és egy kellemetlen csínyt követtek el ellene. Katalin feladatai közé tartozott, hogy biztonsági bemutatót tartson a hajón az utasok számára, amikor is a mentőmellény használatát is prezentálta.

Egy nap azonban kollégái óvszereket rejtettek a mentőmellénybe, így amikor Katalin szétnyitotta azt, mindenfelé szétszóródtak belőle az óvszerek. A The Future Queen című könyve szerzője szerint Katalin már ekkor is tudta, hogyan kell kezelni a váratlan helyzeteket és profi maradt a szituációban.

"Kicsit elszégyellte magát és zavarba jött, de nem zökkent ki. Katalin talán kicsit komolyabban vette a poént a kelleténél, először megsértődött, de aztán amikor megnyugodott ő is nevetett az egészen."

Katalin hercegné nem az egyetlen olyan személy a királyi családban, aki nyári munkát vállalt. Tavaly például kiderült, hogy Lady Louise Windsor is úgy kereste a zsebpénzét az egyetem megkezdése előtt, hogy egy kertészetben vállalt munkát. Állítólag 6,83 fontot keresett óránként azzal, hogy a pénztárosként dolgozott, üdvözölte és segítette a vásárlóknak, valamint metszette a növényeket. A vásárlók pedig dicsérték, hogy udvarias és figyelmes volt a munkája során és el voltak ragadtatva, hogy a királynő unokája szolgálta ki őket.

