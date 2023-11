Amit soha nem gondoltunk volna! Katalin hercegnének beszóltak a külseje miatt

Az öregedés az élet természetes velejárója. Azt jelenti, hogy telik az idő, és amit sokan elfelejtenek, hogy igazi kíváltság, hiszen megöregedni – méghozzá a szeretteinkkel, szép emlékekkel – az egyik legnagyobb kiváltság.

Ezt szerencsére a gyönyörű hercegné is tudja, ezért igyekszik teljesen kizárni azokat a kommenteket, amelyek a szeme alatti karikáknak vagy az apró ráncainak szólnak. Napjainkban a botox és a töltések korában már az számít ritkaságnak, ha egy nő méltósággal viseli a korát. Ebbe a táborba tartozik Katalin hercegné is, aki kifogástalan, ápolt megjelenésével mindig elvarázsol minket. A hercegné nagyon odafigyel a bőrápolásra is, illetve a sminkje is mindig hibátlan, ő azonban ennél többet nem szeretne tenni az idő múlása ellen.



Úgy érzi teljesen rendben van, hogy már vannak karikák a szeme alatt, és persze nem mindig olyan kisimult, mint a 20-as éveiben. Egyrészt, mert háromgyerekes édesanya, másrészt a királyi családban betöltött szerepe rengeteg energiát és időt vesz el tőle, ami mellesleg sok stresszel is tud járni.



Katalin hercegné rajongói azért nem hagyták ennyiben a dolgot, és ezzel is szerették volna felhívni a figyelmet a nőkkel szembeni társadalmi elvárásokra, különösen a nyilvánosság előtt élőkre, akiknek pontosan az lenne a feladata, - mint Katalinnak - hogy erősítsék a nőkben, hogy az öregedéssel az ég világon semmi gond nincs.

Ha szereted Katalint hercegnét, és kíváncsi vagy, mennyit változott a stílusa az évek során, akkor katt a galériára!

