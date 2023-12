Kiderült, hogy mi Katalin hercegné kedvenc karácsonyi desszertje: most is te is könnyedén elkészítheted otthon

A karácsony egy szempillantás alatt eljön, már csak pár nap és a családunk körében örülhetünk a feldíszített fenyőnek és megajándékozhatjuk őket a gondosan kiválogatott ajándékokkal. A készülődéshez sok helyen hozzátartozik a sütés is, rengetegen ragadnak fakanalat ebben az időszakban – még az is, akire nem jellemző – hogy házi készítésű süteményekkel is meglepjék a szeretteiket. Arról nem is beszélve, hogy ez a süti illat, ami ilyenkor beteríti a lakást, semmi máshoz nem fogható.

Ha pedig már a desszerteknél tartunk, akkor érdemes a legjobbaktól tanulni. A királyi család egykori séfje, Darren McGrady elárulta, hogy Katalin hercegné karácsonykor mindig a ragacsos pudingra szavazott csokiszósszal. „Bár közvetlenül sosem főztem a hercegnének, tudom, hogy a puding volt a kedvence” – mondta korábban a séf.

A süti egy kis csavarral érkezik, ugyanis eredetileg kajszibarackkal készül, ám a palotában ezt datolyára cserélték, amitől sokkal gazdagabb és krémesebb lett a végeredmény. Ha pedig már téged is eléggé felcsigáztunk, akkor itt az ideje, hogy megosszuk veled a konkrét receptet, ha te is elkészítenéd otthon Katalin kedvencét.

forrás: Getty Images Katalin kedvence: puding csokiszósszal.

Karácsonyi ragacsos puding csokiszósszal

Hozzávalók:

A pudinghoz:

170 g datolya

1 tk szódabikarbóna

200 ml forrásban lévő víz

1 db tojás

60 g vaj

170 g liszt

170 g kristálycukor

1 tk vanília paszta

1 tk sütőpor

1 csésze csoki darabokra törve

tejszínhab

A szószhoz:

300 g cukor

200 g vaj

½ csésze csoki darabokra törve

9 ek tejszín

Elkészítés:

Az apróra vágott datolyát szórd egy tálba a szódabikarbónával együtt, öntsd fel forrásban lévő vízzel és keverd el, míg fel nem oldódik benne az utóbbi. Ezután hagyd kihűlni.

Egy lábasba öntsd bele a szósz összetevőit és forrald fel 4 percen keresztül. Öntsd az egészet egy kivajazott, kétliteres puding formába és hagyd kihűlni.

A vajat és a cukrot keverd habosra, add hozzá a tojást, a vaníliát és alaposan keverd ki. Jöhet bele a sütőpor és a liszt, majd a datolyakeverék és a csokireszelék is.

A hideg szósz tetejére öntsd rá ezt a keveréket, majd egy lábasban forró víz felett párold egy órán keresztül.

Tálaláskor add hozzá a szósz maradékát és egy kanál tejszínhabot.