A mindig makulátlan külsővel megjelenő Katalin hercegné mindig is bőszen hirdette, hogy alapvetően az egészséges étkezés híve, noha imádja a tésztaféléket, sőt, rendszeresen süt csupacsokis finomságokat a konyhájában a gyerekekkel együtt. Amikor annak idején beköltöztek Vilmos herceggel az otthonukban az volt a legfontosabb számukra, hogy a konyha és az étkező amolyan családi találkahelyként funkcionáljon a lakásban, ennek pedig meg is lett az eredménye, mindhárom gyermekük rajong a gasztronómiáért.

A rengeteg közös főzés mellett azonban Katalinhercegné nagyon is ügyel arra, hogy ő maga mit fogyaszt. A reggelije szinte minden nap ugyanaz a zöld smoothie, amibe kelkáposzta, spirulina, matcha, spenót, koriander és áfonya kerülnek. Bár a hercegné nem vegetáriánus, ugyanakkor kifejezetten szereti a húsmentes fogásokat. Indiai látogatásuk során derült ki, hogy Katalin nagyon szereti a konyhájukat, a zöldséges kebab és a lencsés curry is nagy kedvencei. Ahogy a sushinak sem tud ellenállni – ezt már Vilmos herceg mondta a Hapan House Londo séfjének a náluk tett közös látogatás során. Egy 2014-es Daily Mail cikkből pedig az is kiderült, hogy a görögdinnye saláta, a tabbouleh, a gazpacho és a ceviche is gyakran feltálalt ételek Katalin konyhájában. Vacsora tekintetében a hercegné gyakran a grillcsirke mellett teszi le a voksát, ami nem mellesleg Vilmos herceg egyik kedvenc étele. És mi a helyzet a nassolással? Nos, szárított gyümölcsök és zöldségek, valamint goji bogyó mindig van a kamrájukban.

