Nincs hely a díszeknek? Így dekoráld kicsi lakásod az ünnepekre!

Alternatív karácsonyfa

A díszek alig férnek a lakásban, ezért fogalmad sincs, hogyan tuszkolsz majd be egy fát is nappalidba? Akkor idén próbáld ki az alternatív karácsonyfák egyikét! Az alternatív fenyőfák előnye, hogy a falra kell őket elkészíteni, ezért nem foglalnak szinte semennyi helyet. Másik előnyük, hogy ha jól készítjük el őket, akkor évekig jó állapotban maradnak. Az Instagram tele van jobbnál jobb ötletekkel #alternativechristmastree hashtag alatt, ráadásul többségüket egyszerű is elkészíteni. Adj nekik egy esélyt!

Akasztós csillagok

Szintén nem foglalnak lényegi helyet a felakasztható papírcsillagok, amelyeket a plafonra erősíthetsz fel. A mintás csillagokat felhelyezhetjük egy fehérre festett faágra is, így még trendibb díszt kreálva. A csillagok mellé természetesen mehet akármilyen másik dísz is, a lehetőségek végtelenek.

Karácsonyi zoknik

A karácsonyi zokni a legjellegzetesebb karácsonyi díszek egyike, rengeteg színű, mintájú és méretű darab közül választhatunk. Előnyük, hogy nem csak a kandallóra fellógatva néznek ki jól, de feltehetjük őket a szekrényajtókra is, így semmi helyet nem foglalnak és jól is néznek ki.

Díszítsd fel a növényeid

Ki mondta, hogy karácsonykor csak a fenyőfát szabad díszíteni? Újíts idén, és dekoráld ki a cserepes növényeid. Persze, csak a nagyobbakat, amelyek elbírják a díszek súlyát. Érdemes azonban még a nagy növényeknél is pici, könnyű súlyú díszeket használni, nehogy kárt tegyél bennük.

Tedd karácsonyivá a már meglévő dolgaid

Ha nincs hely extra díszeknek, akkor dekoráld a már meglévő dolgaid. Az asztalra vásárolj karácsonyi terítőt, a székekre karácsonyi huzatot vagy párnát, a kanapén lévő díszpárnákra is húzz karácsonyi párnahuzatot.

Fényfüzérek és rajszögek

A kicsi terek dekorálásakor mindent falfelületet be kell fognunk az igazán hangulatos összhatásért. Fogjunk néhány rajszöget és fényfüzért, tervezzünk meg egy mintát és helyezzük fel a falra. Akár mintákat is készíthetünk, például karácsonyfa vagy hóember, de le is lógathatjuk őket egyesével, mint egy függöny.