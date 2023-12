Julia Roberts Matthew Perrynek szánt üzenetét nem lehet kibírni sírás nélkül

új filmjének (Leave The World Behind) promózása során adott interjút, amelyben Matthew Perryről, pontosabban a rövid, ám annál szenvedélyesebb románcukról is nyíltan beszélt. Julia több, mint egy hónapot várt azzal, hogy egykori párjáról beszéljen, sőt olyan dolgokat is a nyilvánosság elé tárjon, amit a közel 30 évben egyszer sem.

Julia és Matthew 1996-ban ismerkedett meg, amikor Julia egy rövid epizódszerepet kapott a Jóbarátok sorozatában. Már akkor érezni lehetett a vonzalmat a két színész között, így nem csoda, hogy azt követően is tartották a kapcsolatot, majd nem sokkal később egy pár lettek.

Szívszorító, hogy valaki ilyen fiatalon hirtelen eltűnik... Azt hiszem, ez segít picit jobban értékelni azt, amink van, és hogy a legpozitívabb irányba haladjunk. - mondta Roberts, aki hozzátette, hogy örök emlék marad a szívében a színész.

és Matthew Perry három hónapig randiztak egymással, ami ugyan rövid, de annál intenzívebb volt mindkettőjük életében. A néhai színész memoárjában ezt írta Juliáról:

Küldtem neki három tucat vörös rózsát, és a kártyán ez állt: „Az egyetlen dolog, ami izgalmasabb annál, hogy részt veszel a műsorban, az az, hogy végre van egy kifogásom, hogy virágot küldjek neked. Naponta háromszor-négyszer leültem a faxomhoz… Annyira izgatott voltam, hogy néha azon kaptam magam, hogy egy buliban, miközben egy vonzó nővel beszélgetek, félbeszakítom a beszélgetést, hogy hazaszáguldhassak, és megnézhessem, érkezett-e új fax. Julia Roberts-szel randevúzni túl sok volt számomra. Állandóan biztos voltam benne, hogy szakítani fog velem.

Végül 2 hónappal később Perry szakított Roberts-szel és jó ideig nem is beszéltek egymással. Ezt követően ugyan a Jóbarátok sztárjának rengeteg barátnője volt, Juliának sikerült megtalálnia élete párját, Danny Moder rendező személyében, akitől három gyermeke született.

Nemcsak Julia volt az egyetlen híres nő a színész életében!

