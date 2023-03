Alig ismerjük fel: Julia Roberts teljesen új frizurával lépett a vörös szőnyegre

1990-ben robbant be a köztudatba, és ugyanekkor vált világhírűvé, köszönhetően a Micsoda nő! című filmnek. A gyönyörű színésznő ezután megállíthatatlan lett, így nem meglepő, hogy eddigi pályája során négy alkalommal is jelölték Oscar-díjra, amit egyszer meg is kapott az Erin Brockovich című filmben nyújtott alakításért.



Összességében kijelenthetjük, hogy Julia korunk egyik legsikeresebb és legtehetségesebb színésznője, ám egy valami szinte mindig változatlan; mégpedig a színésznő hajkoronája. Julia ugyanis leginkább apró változtatásokat eszközöl a haján, maximum pici színbeli és formabeli különbségekkel.

Most viszont úgy tűnik, hogy sokkal bevállalósabb hangulatában van, mint eddig valaha, Julia ugyanis a színésznő a Chopard luxus ékszermárkával való együttműködésének megünneplése alkalmából részt vett egy fenntarthatóságról szóló panelbeszélgetésen, az eseményen készült képek alapján pedig egy biztos; frufrut vágatott magának:

A frufru ráadásul nem is visszafogott, mint például Lily Collins vállalt be az Emily Párizsban című sorozat legújabb évadára, mi pedig csak annyit tudunk rá mondani, hogy tökéletesen áll neki, és nem is értjük, hogy eddig miért nem próbálta ki!

