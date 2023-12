Julia Roberts és férje szerelmi története olyan, mint egy romantikus film: azóta is elválaszthatatlanok!

Manapság egyre gyakrabban jön velünk szembe olyan hír, miszerint régóta szerelemben élő sztárpárok szakítottak. Persze Hollywood soha nem a hosszan tartó párkapcsolatairól volt híres, de azért még mindig szíven tud ütni minket egy-egy csúnya szakítás, főleg, ha olyan celebek szakítanak, akikről tényleg azt hittük, hogy örökké együtt maradnak...



és férje, Danny Moder viszont abszolút kivételnek számítanak ilyen téren, ez pedig talán annak is köszönhető, hogy a magánéletüket a lehető legjobban meg akarják védeni a nyilvánosságtól, és a rajongók már annak is örülnek, ha évente egyszer látnak róluk egy-egy közös képet, esetleg egy megható posztot. A szerelmük ráadásul nagyon romantikusan indult, ugyanis egy forgatáson, egészen pontosan A mexikói című film forgatásán találkoztak, és szerencsére azóta is elválaszthatatlanok! Ha kíváncsi vagy a teljes kapcsolatuk idővonalára,

akkor azonnal katt a galériára!

