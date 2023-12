Ám van, amikor a mondás tényleg igazolást nyer, vagyis: a kor nem számít a szerelemben. Nem egy, nem két sztár bizonyította be, hogy az egymás iránt érzett tisztelet, szeretet és támogatás mekkora erővel is rendelkezik. Így, ha nagy korkülönbség is van két ember között, ez egy percig sem tudja felülírni azt, ami összetartja őket.



A követkető válogatásban olyan híres embereket szedtünk egy csokorba, akik fittyet hányva mások véleményére és egymás korára, a mai napig boldogok. De, ha ez nem lenne elég, akkor a világ legpéldaértékűbb párjai közé tartoznak.

Lássuk, kikről van szó!

Galéria / 31 kép Hollywood legszebb sztárpárjai, akik között nagy a korkülönbség, de ők fittyet hánynak mások véleményére Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

Ha olvasnál még a témában!

Galéria / 6 kép 6 fontos dolog a párkapcsolatban, ha nagy a korkülönbség Megnézem a galériát