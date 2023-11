Julia Roberts ikrei 19 évesek lettek: sosem látott fotót mutatott róluk

azok közé a sztárok közé tartozik, akik nagyon óvják a magánéletüket és mindent megtesznek azért, hogy a sajtó figyelme is leginkább a szakmai sikereire összpontosuljon. Természetesen ezzel a családját is igyekszik óvni, annak ellenére, hogy a rajongói nagyon kíváncsiak arra, hogy hogyan telnek a mindennapjai. Julia ezért leginkább a projektjeibe és munkájába enged betekintést a közösségi médiában, nagyon ritka, hogy a családjáról posztol.

Persze azért vannak olyan lényeges események a magánéletében is, amiről szeret megemlékezni a közösségi médiában. Legutóbb, július elején például egy intim fotót osztott meg, amin férjével csókolóznak és amivel a 21. évfordulójukról szeretett volna megemlékezni. Most pedig az ikreinek szeretett volna boldog születésnapot kívánni egy nagyon édes közös fotóval, amely még babakorukban készült a gyerekekről és amelyen Julia is szerepel.

„19, nincsenek szavak az örömre, a szórakozásra és a vad kacajra, ami a közös életünket jellemzi” - írta a bejegyzésben a színésznő.

Természetesen ezután özönleni kezdtek a kommentek, amiben mindenki boldog születésnapot kíván az ikreknek. Julia egyébként tavaly is egy hasonló régi fotóval köszöntötte a gyerekeit: Phinnaeus Modert és Hazel Modert. nek és Daniel Modernek egyébként született még egy gyermeke, a most 16 éves Henry Daniel Moder.

Hirdetés

