Biztosak vagyunk benne, hogy a Jóbarátok sokadik újranézése alatt belegondoltál abba, hogy jó lenne akár csak egy napra is helyet cserélni Rachel Green, hiszen Jennifer Aniston karaktere a sorozat végére fantasztikus karriert fut be a divatszakmában. De a helyzet az, hogy sajnos eléggé lenullázná a bankszámla-egyenlegünket, ha megpróbálnánk olyan életet élni, mint ő: a kiadásai aligha reálisak a többség számára.

Azért persze van, amiben követhetjük a példáját anélkül is, hogy adósságokba vernénk magunkat: Rachel ikonikus frizurája az első évadból például ma trendi, olyannyira, hogy még maga Jennifer Aniston is újra ilyen fazonra vágatta a haját, pedig a Jóbarátok berobbanásakor utálta azt. És persze Rachel szettjeit is simán lemásolhatod, mert ezek nemcsak a ’90-es években voltak divatosak, hanem ma is azok.

Galéria / 9 kép 9 outfit Rachel Green ruhatárából, ami 2024-ben divatosabb, mint valaha Megnézem a galériát

