Bár az Emily Párizsban berobbanása óta a legtöbben Emily Cooperre (Lily Collins) irigykednek, aki tényleg álomszerű (de egyébként szürreálisan költséges) életet él a francia fővárosban a Netflix sikerszériájában, azért továbbra is sokan vannak azok, akik inkább egy másik divatrajongóval cserélnének akár csak egy napra – ő pedig nem más, mint a Jóbarátok Rachel Greenje.

Jennifer Aniston ikonikus karakterének ugyanis nemcsak a frizurája inspirálta nők millióit világszerte, hanem az is, mennyire kitartóan küzdött azért, hogy megszerezze az álommelóját. És sikerült is neki! És bár Rachel Green élete Emily Cooperével ellentétben kifejezetten hétköznapinak, akár átlagosnak tűnik, a kiadásai aligha nevezhetőek annak: szóval az a rossz hírünk, hogy a bankszámla-egyenleged már egy nap alatt alaposan megcsappanna, ha követnéd a példáját. És akkor nézzük, mennyi is az annyi!

forrás: NBC/Getty Images Jennifer Aniston ikonikus karakterének nemcsak a frizurája inspirálta nők millióit világszerte, hanem Rachel Green életstílusa is.

Még jó, hogy vannak jóbarátok?

Rachel ugyan jómódú családból származik, a korábban elkényeztetett lány a sorozat elején hátat fordít a szülei (anyagi) támogatásának és belép abba a bizonyos „valós világba, ami szívás, de azért imádni fogja”. Rachel pincérnőként helyezkedett el a Central Perk kávézóban, ahol (feltételezhetően) heti 40 órában dolgozott, amivel ma közel 480-600 dollárt (167.918-209.898 forintot) kereshetett hetente – és még valamennyit a borravalókból is bezsebelhetett. Viszont Rachel és Monica egy elképesztően menő New York-i negyedben éltek a West Village-ben, ahol egy kétszobás lakás 4.500-5.000 dollárba kerülhet havonta, tehát fejenként körülbelül 2.500 dollárba (874.575 forint). Rachel a pincérnői fizetéséből ezt aligha tudta volna finanszírozni – mondjuk szerencséjére a tulaj korábban Monica nagymamája volt, ezért valószínűleg csak a töredékét fizette ennek. Mindenesetre ha neked nincs olyan BFF-ed, mint Monica, akkor naponta kábé 83 dollárba, azaz 29.036 forintba kerülne a lakhatásod, ha Rachel életére vágysz.

forrás: NBC/Getty Images Naponta körülbelül 29.036 forintba kerülne a lakhatásod, ha Rachel Green életére vágysz.

Rachel Carrie Bradshaw-hoz és Emily Cooperhez hasonlóan főként dizájner-darabokat viselt, és míg el nem kezdett dolgozni Ralph Laurennek, addig azért aligha számíthatott kedvezményekre: márpedig a márka egy-egy ruhája ma átlagosan 300-400 euróba (113.340- 151.120 forintba) kerül. Ez a lakhatásoddal együtt máris napi közel 180.000 forintos kiadást jelent – és akkor még nem is számoltunk azzal, hogy nap mint nap (ki tudja, akár többször is) kávézik a barátaival…

