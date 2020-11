Ő sem úszta meg: depressziójáról mesélt Jennifer Lopez

Hiába szupersztár valaki giganagy házzal, medencével, mindennel, amire ember csak vágyhat, ez a mostani helyzet attól még megviselheti. is így van ezzel: a dívát a saját bevallása szerint teljesen kikészítette a koronavírus miatti karantén, egy ideig ő is kifejezetten rosszul viselte a korlátozásokat.

,,Ez nagyon nem könnyű. A pandémia alatt szerintem mindenkinél volt legalább egy olyan pont, amikor depressziós volt, és rettegett attól, mi fog történni" - mondta nemrég a világsztár.

Olvasd el ezt is! Olvasd el ezt is! Kortalan híres emberek titkos szépségtrükkjei

Kortalan híres emberek titkos szépségtrükkjei Szépség Nem érdekel Elolvasom

Alex Rodriguez, JLo vőlegénye is hozzátette, hogy nála is volt egy pont, sőt, a gyerekeknél is, igazából mindenkinél a házban, amikor igencsak elkeseredtek. Ám ilyenkor nincs más megoldás: fel kell kelni reggel, és tenni a dolgukat.

5 híres ember, akinek a mentális állapotán még többet rontott a koronavírus járvány Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Lehet edzeni egy kicsit, csinálj valamit, amitől jobb kedved lesz. Főzz valamit, amit szeretsz - a lényeg, hogy haladjanak a dolgok! - javasolja a díva.

Jlo legújabb kampányvideójában a gyerekei és az édesanyja is főszerepet kaptak Szerelem Nem érdekel Elolvasom

JLo elmondta azt is, nemcsak ő, de a gyerekek is kikészültek egy időre. ,,Volt egy pillanat, amikor Emme lányom sírva jött oda az ágyamhoz, és azt kérdezte, miért történik mindez. Zokogott, mert hiányoznak a barátai, és nem értette, miért történik ez az egész."

azóta jobban van, és jól tudja, annak kell örülni, amijük van, hogy egészségesek, és szeretik egymást. Más nem is számít.

Abban pedig hatalmas szerencséjük van, hogy ilyen mesés házban karanténozhatnak:

Galéria / 10 kép Jennifer Lopez és Alex Rodriguez új álomotthona Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria