Ezért mondott igent a Coach's Fall 2020 globális kampányára, amelyben nemcsak ő, hanem két gyermeke és édesanyja is szerepet kapott. Az 51 éves sztár mindig is büszke volt rá, hogy igazi modern család az övék, hiszen volt férjével a mai napig legjobb barátok, valamint vőlegénye gyermekeivel is nagyszerű viszonyt alakított ki az elmúlt években.

JLo szerelmi vallomása Alex Rodrigueznek megér egy misét Sztárok Nem érdekel Elolvasom

Ez olyannyira jól sikerült, hogy a gyönyörű énekesnőt tartják a mozaik családok úttörőinek. Az énekesnő többször is azt hangoztatta, hogy még sosem volt ilyen kiegyensúlyozott ez élete. Ez pedig Alex Rodriguez-nek is köszönhető, aki két lányával együtt tette igazán kerekké Jlo életét. Természetesen ez a kampányvideóban is elhangzik.

Azt hiszem erre nincs egyetlen egy meghatározás. A családunk nem a tökéletességről szól, hanem sokkal inkább az elfogadásról, ahol mindenki az igazi és hiteles arcát mutathatja a többieknek.

Jlo és Alex közös családját az egész világon csodálják, hiszen manapság egyre többen élnek ehhez hasonló felállásban.

Ha kíváncsi vagy Jlo és Alex Rodriguez új otthonára, akkor kattints a galériára!

Galéria / 10 kép Jennifer Lopez és Alex Rodriguez új álomotthona Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria