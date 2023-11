Jennifer Lawrence keményen visszavágott a külsejét kritizálóknak: „Én is öregszem!"

Az Oscar-díjas színésznő és Kylie Jenner az Interview magazinnal ült le beszélgetni a plasztikai műtétekről, így végre mindenki számára világossá vált, mi is igaz a pletykákból, miszerint külseje megváltozásának hátterében több szépészeti beavatkozás is áll. mindig is az őszinte sztárok táborába tartozott.



Soha nem köntörfalazott, ha magáról volt szó, ezért is érezte úgy, hogy ideje reagálnia a sok bántásra és rosszindulatú pletykára. A rajongók szerint a szemein volt a legszembetűnőbb a változás, ő azonban tartja magát ahhoz, hogy a sminknek köszönhetően lett üdébb és fiatalosabb a tekintete.

Szerintem is hihetetlen, hogy mire képes a smink, mert Hung Vanngovaldolgozom együtt, aki csodákat művel az ajkakkal, és én plasztikai sebésznek hívom őt, mert az elmúlt néhány hónapban, mióta vele dolgozom, mindenki meg van győződve arról, hogy szemműtétem volt.

Mások szerint viszont az orrát szabatta át, amit a róla készült régi és friss képek is bizonyítani tudnak.

Mindenki azt hitte, hogy orrműtétem volt, de pontosan ugyanolyan orrom van. Az arcom lett kisebb. Én is öregszem.

A színésznő szerint mivel nagyon fiatalon kezdett színészkedni, elfelejtik az emberek, hogy ilyenkor teltebb, husisabb az ember arca, ami idővel megváltozik, vékonyabb és csontosabb lesz, emiatt láthatják másnak.

Persze vannak olyan sztárok is, akik nem vetik meg a plasztikai műtéteket, ezért teljesen máshogy néznek ki, mint a velük teljesen egykorú kolléganőik. Ha kíváncsi vagy rájuk, akkor katt a galériára!

