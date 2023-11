Jennifer Lawrence istennőként tündököl ezzel a hajjal: mutatjuk a következő időszak legromantikusabb frizuráját

A különböző hajtrendek folyamatosan változnak, de az egyértelmű, hogy mostanában minél csillogóbb és fényesebb egy haj, annál menőbb, erre pedig a legújabb felkapott hajviselet is tökéletes példa. Megérkezett ugyanis a waterfall waves (vízesés hullámok), ami abszolút beleillik az utóbbi időben elterjedt old money stílusba.



A vízesés hullám tagadhatatlanul eltér a korábban sokáig uralkodó „így ébredtem fel" textúrától, ez viszont egyáltalán nem véletlen. Amíg ugyanis néhány évvel ezelőtt erőltetettnek tűnő kinézetnek számítottak az ehhez hasonló frizurák, most abszolút úgy gondolják az emberek, hogy a készülődés igazi ajándék, és a lehető legjobban ki kell élveznünk a folyamatot (nem véletlenül készül TikTokra rengeteg grwm = get ready with me videó).



Így érkeztünk meg a waterfall waves trendhez; a nevet Christian Wood, a hírességek vezető fodrászának köszönhetjük, akinek az ügyfelei közé tartozik például Rosie Huntington-Whiteley, Gemma Chan, Emily Ratajkowski és Sophie Turner is... Szóval nem kicsit érdemes hallgatni rá.

Mi az a waterfall waves, vagyis vízesés hullám?

A trend szerint az ultrasima, már-már folyékonynak tűnő szálak precízen, vízesésre emlékeztető hullámokká egyesülnek. „A vízesés hullámok a bőséget szimbolizálják, és nagyszerűek azok számára, akik hosszú hajjal rendelkeznek, és csillogó, fényes és luxus hangulatot szeretnének" - magyarázza Christian Wood.

Hogyan lehet elkészíteni a waterfall waves frizurát?

A fényűző kinézetű hajhoz először is gondoskodnod kell az egészségéről. „A fényes, polírozott hullámok eléréséhez használj egy jó hajmaszkot a hajformázás előtt, ami fényt és puhaságot ad - ez elengedhetetlen!" - magyarázza Christian, majd így folytatja:

„Ezután használj sok hajfényspray-t és egy gyengéd kefét a hullámok kifésülésére, hogy fényes, szinte vízszerű hatást érj el.”

Hogyan viseljük a vízeséses hullámokat?

Ami az inspirációt illeti, összegyűjtöttük a trend viselésének néhány kedvenc módját, természetesen a kedvenc hollywoodi sztárjaink „segítségét” kérve. Neked melyik a kedvenced?

